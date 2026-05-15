Odlazak zaposlenika tvrtku može stajati i dvije godišnje plaće

Niska angažiranost stoji svijet 8,9 bilijuna dolara godišnje. Hrvatska je pri europskom dnu, sa samo sedam posto angažiranih zaposlenika

Pišu: Jelena Jelušić, INSPO Consulting i Mirela Saračević Trogrlić, CX by Designa

Gallup svake godine mjeri angažiranost zaposlenika diljem svijeta. Rezultati za 2024. porazni su globalno: samo 20 posto zaposlenika zaista je angažirano na svom poslu. Hrvatska je pri dnu: samo sedam posto. Jedan od četrnaest; ostatak dolazi iz navike, potrebe ili inercije. I svaki dan stoji više nego što organizacije svjesno računaju, a rijetko tko o tome uopće izvještava.

Zamislite da vam trinaest od četrnaest zaposlenika svaki dan radi ispod svoga kapaciteta i da to ne vidite u financijskim izvještajima, ali itekako osjećate u rezultatima. Niska angažiranost svjetsku ekonomiju stoji 8,9 bilijuna dolara na godinu, što je devet posto globalnoga BDP-a. To nije apstraktan podatak o globalnome tržištu rada. To su troškovi koji se događaju svakodnevno: u neispunjenim kvotama i prekovremenim satima produktivnih zaposlenika koji kompenziraju za neangažirane kolege.

To nije meka tema

U ožujku 2026. Harvard Business Review (HBR) objavio je istraživanje koje bi trebalo postati prioritetna tema u razgovoru o iskustvu zaposlenika u svakoj upravi. Istraživači Deborah Lovich, Hubert Joly i Chenault Taylor primijenili su iste analitičke metode kojima se tvrtke koriste za razumijevanje kupaca na razumijevanje zaposlenika te analizirali stotine lokacija velikoga maloprodajnog lanca.