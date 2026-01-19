Plinacro – 25 godina doprinosa energetskoj sigurnosti i razvoju hrvatskog plinskog sustava

Tijekom 25 godina poslovanja, Plinacro je snažno oblikovao razvoj plinskog biznisa i postao jedan od predvodnika gospodarskog i društvenog razvoja u Republici Hrvatskoj

U 25 godina djelovanja Plinacro d.o.o. uspostavio je i razvio strateški važnu nacionalnu energetsku infrastrukturu, dajući pritom trajan doprinos razvoju i sigurnosti plinskog sustava Republike Hrvatske. Kao operator plinskog transportnog sustava, Plinacro kroz odgovorno i održivo upravljanje, kontinuirana ulaganja u infrastrukturu i ljudske potencijale osigurava diverzifikaciju dobavnih pravaca te dugoročnu sigurnost, stabilnost i pouzdanost opskrbe plinom.

Tijekom 25 godina poslovanja, Plinacro je snažno oblikovao razvoj plinskog biznisa i postao jedan od predvodnika gospodarskog i društvenog razvoja u Republici Hrvatskoj. U svojim počecima, točnije 19. siječnja 2001. godine djelatnost transporta plina iz Ine je izdvojena u zasebnu tvrtku kćer koja već od 2002. godine djeluje kao samostalna tvrtka u 100-postotnom državnom vlasništvu. Iduće, 2003. godine Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti izdaje Plinacru dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina, čime su ostvareni svi preduvjeti za razvoj tvrtke i plinskog transportnog sustava.

Grupu Plinacro danas čine Plinacro d.o.o. kao matica i Podzemno skladište plina d.o.o. kao tvrtka kćer u 100-postotnom vlasništvu Plinacra. Posebno treba istaknuti značajnu ulogu Plinacra u realizaciji projekta LNG terminala kao suosnivača tvrtke LNG Hrvatska i kao aktivnog partnera pri procesu njegovog planiranja i izgradnje. Ulaskom u vlasničku strukturu Petrokemije Plinacro je pomogao opstanku te strateški važne tvrtke i jednog od najvećih potrošača plina u Republici Hrvatskoj, a time ujedno osigurao i uspješnost vlastitog poslovanja.

Plinacro danas djeluje na području gotovo cijele Republike Hrvatske preko četiri regije i upravlja modernim plinskim transportnim sustavom ukupne dužine oko 2600 km, koji pokriva više od 95 posto teritorija Republike Hrvatske. U cilju ostvarivanja ovako visoke razine izgrađenosti i modernizacije plinskog transportnog sustava, Plinacro je proveo tri investicijska ciklusa tijekom kojih je izgrađeno gotovo 1100 kilometara novih plinovoda i pratećih objekata. U tom razdoblju posebno valja istaknuti izgradnju prve kompresorske stanice (2019. godine) na plinskom transportnom sustavu, čime je osiguran stalni dvosmjerni protok plina na interkonekciji s Mađarskom, a rekonstrukcijom magistralnog plinovoda Rogatec – Zabok isto je omogućeno i sa Slovenijom. U cilju osiguravanja energetske neovisnosti i stabilnosti opskrbe Republike Hrvatske, ali i središnje i jugoistočne Europe, u razvojnim planovima Plinacra predviđena je nužnost daljnje diverzifikacije dobavnih pravaca i ulaganja u izgradnju novih interkonekcija sa susjednim zemljama.

Tako je 2021. godine završena izgradnja otpremnog plinovoda Zlobin – Omišalj koji je od vitalne važnosti za funkcionalnost LNG terminala. Hrvatska je time dobila strateški iznimno važan novi diverzificirani dobavni pravac plina te sigurnost opskrbe plinom za Hrvatsku i susjedne zemlje.

U razdoblju energetske neizvjesnosti i geopolitičkih napetosti Plinacro je imao ključnu ulogu u očuvanju energetske neovisnosti i otpornosti Republike Hrvatske – ponajprije kroz diverzifikaciju dobavnih pravaca i jačanje infrastrukture koja omogućuje pouzdanu opskrbu u svim uvjetima.

Plinacro, plinski čvor Bosiljevo

U posljednjem ulagačkom zamahu, koji se provodi uz potporu europskih mehanizama i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Plinacro gradi novu okosnicu protoka plina od LNG terminala za UPP na Krku prema kontinentalnom dijelu Hrvatske, Sloveniji, Mađarskoj i širem okruženju. Među ključnim projektima ističu se plinovodi Bosiljevo – Sisak, Kozarac – Sisak, Zabok – Lučko te već dovršeni plinovod Zlobin – Bosiljevo. Izgradnjom ovih plinovoda LNG terminal moći će isporučiti do 6,1 milijardu kubnih metara plina godišnje u transportni sustav, što će povećati kapacitet prema Mađarskoj s 1,7 na 3,5 milijardi kubnih metara, a prema Sloveniji na oko 1,5 milijardi. Realizacija ovih projekata moguća je zahvaljujući snažnoj potpori Vlade RH, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali jednako tako i zahvaljujući stručnosti i predanosti zaposlenika Plinacra.

Pored infrastrukturnih ulaganja, Plinacro sustavno modernizira i tehnološki dio sustava nadograđujući sustave SCADA i SUKAP, podiže standarde kibernetičke sigurnosti te razvija digitalizaciju procesa i napredna mjerenja u stvarnom vremenu. Nova infrastruktura projektira se s pogledom u budućnost – tamo gdje je tehnički i ekonomski opravdano, s mogućnošću prilagodbe za transport novih plinovitih energenata, uključujući vodik.

- U okolnostima pojačanih energetskih i geopolitičkih izazova, naš je nedvosmislen odgovor sustavno i odgovorno ulaganje u sigurnost, otpornost i dugoročnu stabilnost energetskog sustava Republike Hrvatske. Naš je prioritet osigurati pouzdanu i kontinuiranu opskrbu građana i gospodarstva, uz istodobno jačanje uloge Republike Hrvatske kao pouzdanog partnera i stabilizacijskog čimbenika u regionalnom energetskom okruženju. Plinacro će i nadalje djelovati stručno, odgovorno i isključivo u interesu države i svih korisnika sustava“, poručuje predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar.

I da rezimiramo, u četvrt stoljeća Plinacro je sustavno razvio i modernizirao nacionalni plinski transportni sustav i njime pokrio gotovo cjelokupan teritorij Republike Hrvatske. U tom je razdoblju uspostavio ključne međunarodne uvozne i izvozne pravce sa Slovenijom i Mađarskom, osigurao integraciju LNG terminala na Krku u europsko plinsko tržište te time dao trajan doprinos pozicioniranju Republike Hrvatske kao važnog regionalnog čvorišta i pouzdanog čimbenika sigurnosti opskrbe ne samo gravitirajuće regije nego i srednje i jugoistočne Europe.