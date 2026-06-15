Današnja bitka za radnike vodi se na više frontova

Oglas za posao i dalje je važan. No danas je sve važnije što se s njim događa nakon objave

U godinama prije pojave portala, društvenih mreža i ciljanih kampanja ključ pronalaska radnika krio se u tome da se u pravo vrijeme nađemo na pravom mjestu. Bilo da je riječ o pravodobnoj objavi oglasa u dnevnim novinama, stavljanju plakata s natpisom 'zapošljavamo' na vrata trgovine ili širenju vijesti usmenom predajom kroz lokalnu zajednicu.

U suštini, poslodavac je tražio radnika ondje gdje je poslovao, a kandidat je priliku pronalazio ondje gdje se svakodnevno kretao. Kao što znamo, poslije su došli oglasnici, burze rada i portali za zapošljavanje. Svaka nova faza donosila je veći doseg i bržu komunikaciju, no odnos snaga dugo je bio relativno predvidiv. U razdobljima s manje poslovnih prilika i višom nezaposlenošću poslodavci su mogli računati na velik broj kandidata. Objaviti oglas za posao često je bilo dovoljno da se prikupi relevantan broj prijava.

Danas je situacija bitno drukčija. Nezaposlenost je rekordno niska, potražnja za radnicima visoka, a nedostatak kvalificiranih stručnjaka jedan je od ključnih izazova za tvrtke. Pritom problem nije svugdje isti. Neka se tržišta i sektori suočavaju s manjkom kandidata, a drugi su preplavljeni velikim brojem prijava koje ne odgovaraju traženom profilu. Za HR timove to znači više administracije, više selekcijskih krugova i više vremena uloženog u potragu, koja ne završava uvijek zapošljavanjem.

Dodatan pritisak stvara i sve češći ghosting kandidata. Riječ je o situacijama u kojima kandidati dogovore razgovor za posao, a zatim se na njemu ne pojave. Na pojedinim tržištima taj se problem javlja kod čak 50 posto kandidata koji potvrde intervju, što produljuje rokove zapošljavanja i dodatno opterećuje HR odjele.

Jedan oglas, više adresa

U takvim okolnostima potraga za radnom snagom postaje sve raznovrsnija. Prema podacima tvrtke Alma Career Croatia, gotovo svaka druga tvrtka danas upotrebljava više kanala za zapošljavanje nego prije dvije godine. To ne znači da poslodavci napuštaju postojeće kanale, nego da ih nadopunjuju. Velik dio radne populacije ne pretražuje oglase svakodnevno, ali to ne znači da nisu otvoreni za promjenu. Mnogi neće aktivno tražiti novo radno mjesto, no razmotrit će priliku ako im se predstavi na relevantan, jasan i pravodoban način.

Zbog toga se zapošljavanje sve više približava principima digitalnog marketinga. Poslodavci se više ne oslanjaju samo na jedan kanal, nego grade prisutnost na više mjesta istodobno. Oglasi se prilagođavaju različitim publikama, primjenjuju se preciznije metode ciljanja, a komunikacija se usmjerava prema kandidatima ondje gdje već provode vrijeme.

Na tom tragu razvijena su i rješenja poput Nelise, tvrtke Alma Career Croatia, koja oglase za posao pretvara u ciljane digitalne kampanje i distribuira ih kroz mrežu različitih online kanala. U praksi, to znači da oglas ne ostaje vezan samo uz portal za zapošljavanje, nego dobiva širi digitalni doseg. Cilj pritom nije zamijeniti postojeće metode, nego ih nadograditi i otvoriti dodatni put prema kandidatima koji možda neće aktivno pretraživati oglase, ali mogu reagirati na priliku koja im se pojavi u pravom kontekstu.

Kandidate zanima atmosfera, ne samo opis posla

Promjene se, međutim, ne događaju samo u načinu na koji poslodavci dolaze do kandidata. Mijenjaju se i očekivanja kandidata. Današnji zaposlenici posao ne procjenjuju isključivo prema opisu radnog mjesta i visini plaće. Sve ih više zanima kultura organizacije, način rada, odnosi u timu, mogućnosti razvoja i svakodnevno iskustvo zaposlenika.

Kratki videosadržaji, društvene mreže i autentične priče zaposlenika često imaju snažniji učinak od klasičnih opisa poslova. Kandidati žele konkretniji dojam o tome kako izgleda rad u tvrtki prije nego što odluče prijaviti se. Jedan od takvih formata su MojPosao Vibes oglasi, koji radna mjesta predstavljaju kroz kratke videoformate prilagođene navikama modernih kandidata. Umjesto da se komunikacija oslanja isključivo na dugačke popise odgovornosti i uvjeta, naglasak je na prikazu radne atmosfere, ljudi, prostora i načina rada.

Za poslodavce to znači da oglas za posao sve češće postaje i komunikacijski alat. On ne prenosi samo informaciju o otvorenoj poziciji, nego i dojam o poslodavcu. U tržišnim okolnostima u kojima je konkurencija za kvalitetne kandidate sve veća, oslanjanje na jedan kanal postaje sve rizičnije. To ne znači da svaki poslodavac mora biti prisutan svugdje i da svaka pozicija traži isti pristup. No znači da zapošljavanje sve više traži promišljenu kombinaciju kanala, formata i poruka.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Alma Career Croatia