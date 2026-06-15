AI mijenja financije brže nego što mislimo

Prvi regionalni sajam financija i tehnologije povezuje struku, tehnologiju i edukaciju radi ubrzanja digitalne transformacije u financijama.

Ivana Živković Abraham, poduzetnica sa dugogodišnjim iskustvom u financijskom managementu i direktorica društva CFO Management. Društvo posluje u Zagrebu i Zadru te pruža operativnu podršku u području računovodstva, financija i poslovnih procesa za male i srednje poduzetnike. Idejna je začetnica i glavna organizatorica sajma ACCEPT Finance Market, prvog regionalnog sajma računovodstva, financija i tehnologija, koji će se 16. listopada održati u Zagrebu.

Kako je nastala ideja za ovakav događaj i po čemu se razlikuje od klasičnih konferencija u industriji?

- Obrada podataka u računovodstvu i financijama prečesto se odvija u sporim ili nepovezanim softverima, računovođe gube nepotrebne dane na ručni unos, dok financije ili kontroling te iste podatke prepisuju u Excel tablice kako bi uopće formatirali izvještaje. Takvi spori, nepovezani sustavi i previše ručnog rada koče analitiku i donošenje odluka koje stvaraju novu vrijednost.

ACCEPT je sajam nastao kao odgovor na taj jaz između načina na koji se posao danas često obavlja i mogućnosti koje nude suvremene tehnologije. Naziv je akronim za Accounting Elevated by People and Technology, jer vjerujemo da budućnost struke ne ovisi samo o tehnologiji, nego i o ljudima koji je koriste.

Cilj nam je na jednom mjestu povezati struku, tehnološka rješenja i obrazovni sektor. Uz aktualne teme, stručne predavače i paneliste, želimo sudionicima približiti konkretne alate, znanja i pristupe koji mogu unaprijediti učinkovitost procesa i kvalitetu poslovnog odlučivanja.

Koliko su domaće kompanije i računovodstveno-financijska struka danas zaista spremni za AI transformaciju?

- Spremnost za AI transformaciju je trenutno prilično neujednačena. Dok dio kompanija već aktivno koristi AI i automatizaciju u financijama i računovodstvu, velik broj organizacija još uvijek je u fazi istraživanja mogućnosti i procjene rizika. Međutim, pitanje više nije hoće li se transformacija dogoditi, nego koliko će se brzo pojedine organizacije prilagoditi.

Na to utječe ne samo razvoj tehnologije, nego i regulatorne promjene, sve veći pritisak na učinkovitost poslovanja te promjene na tržištu rada. Primjerice, Fiskalizacija 2.0 dodatno ubrzava digitalizaciju procesa i jasno pokazuje smjer u kojem se struka kreće, ali ipak je u prvom kvartalu ove godine znatno usporila poslovne procese i još uvijek radimo na unapređenju i razvoju novih integracija koji bi tu regulativu funkcionalno-procesno optimizirale.

Uloga financija i računovodstva pritom se mijenja. Od funkcije koja primarno strukturira podatke u skladu s propisima i računovodstvenim politikama, očekuje se da postane aktivna podrška u donošenju poslovnih odluka.

Kome je sajam primarno namijenjen?

- Sajam je namijenjen računovodstvenim i financijskim stručnjacima te menadžmentu i poduzetnicima - donositeljima odluka koji se suočavaju s izazovima digitalizacije i regulatornih promjena. Važan dio publike su i stručnjaci iz IT sektora, ali i ljudskih resursa, jer primjena novih tehnologija podrazumijeva i razvoj novih kompetencija.

Posebno nam je važna akademska zajednica, profesori i studenti iz područja ekonomije, informatike i organizacije, kojima želimo približiti trendove, alate i kompetencije koje će oblikovati budućnost struke.

ACCEPT Finance Market je regionalno događanje, a trenutno imamo potvrđene sudionike iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Prištine, što potvrđuje interes i potrebe izvan hrvatskog tržišta.

Posjetitelji će moći vidjeti više od 50 softverskih i fintech rješenja. Koje biste konkretne inovacije ili trendove posebno izdvojili?

- Od konkretnih rješenja izdvojila bih ERP sustave nove generacije koji u realnom vremenu povezuju nabavu, skladište, računovodstvo, prodaju i ljudske resurse, zatim fintech i payment platforme koje automatiziraju procese naplate te HR sustave i sustave za obračun plaća koji prate zakonske promjene i upravljaju cijelim životnim ciklusom zaposlenika. Sve važniju ulogu imaju i DMS sustavi za upravljanje dokumentacijom, arhivom i likvidaturom, kao i AI alati za analitiku, procjenu i upravljanje rizicima.

Ako bih morala izdvojiti jedan dominantan trend, to nije pojedinačna tehnologija nego integracija. Organizacije više ne traže izolirane alate, nego najefikasnije sustave koji međusobno komuniciraju i omogućuju neometan protok podataka kroz cijelu organizaciju. Zato su integracija sustava, automatizacija procesa i sigurnost podataka postali ključni preduvjeti učinkovitog poslovanja.

Koliko je važno spojiti korporativni sektor, tehnološke tvrtke i startup zajednicu na jednome mjestu?

To je danas praktički preduvjet razvoja. Kada na jednom mjestu okupite poslovne korisnike, tehnološke tvrtke, startupove, regulativu i obrazovni sektor, stvarate okruženje u kojem se ne razmjenjuju samo ideje, nego nastaju partnerstva, nova znanja i konkretne prilike za razvoj struke i poslovanja.

Koje benefite donosite studentima i mladima?

Cilj nam je motivirati mlade talente da svoju karijeru i ambiciju grade na domaćem tržištu jer ih ovdje trebamo. Studentima kroz najnižu ulaznicu od 20 eura nudimo izravan uvid u tehnologije koje će koristiti ili razvijati, kontakt sa strukom i mogućnost umrežavanja i predstavljanja budućim poslodavcima. Posebno želimo povezati ekonomiju i informatiku, jer upravo ta kombinacija definira budućnost financija i računovodstva.

Tvrdite da će AI promijeniti način rada struke. Kako će izgledati računovođa ili financijski stručnjak budućnosti?

Tehnologija će preuzeti repetitivne zadatke, a stručnjaci će se fokusirati na analizu, savjetovanje i stratešku podršku. Uz pomoć kvalitetnih alata, automatizirat će se inicijalni unos i knjiženja, dok će stručnjaci u računovodstvu i financijama interpretirati podatke, razvijati se u skladu sa trendovima i zahtjevima tržišta, predviđati rizike i biti podrška menadžmentu u daljnjoj optimizaciji resursa i donošenju odluka.