APIS IT: TIER III Facility certifikat dodijeljen u realnim uvjetima rada

TIER III klasifikacija podrazumijeva razinu dostupnosti od čak 99,982 posto te redundantnu infrastrukturu ključnih sustava

Podatkovni centar APIS IT-a DC Jaska uspješno je stekao prestižni TIER III Facility certifikat, čime je potvrđena visoka razina pouzdanosti, dostupnosti i otpornosti infrastrukture na kojoj se temelje ključni informacijski sustavi javnog i privatnog sektora u Hrvatskoj.

Certifikacija je provedena u zahtjevnim uvjetima punog pogona što dodatno potvrđuje operativnu spremnost i stabilnost sustava u realnim radnim uvjetima. Time je APIS IT demonstrirao da njegova infrastruktura zadovoljava najviše međunarodne standarde dostupnosti i neprekidnosti poslovanja, uz mogućnost izvođenja planiranih održavanja bez prekida rada.

TIER III klasifikacija, koju dodjeljuje međunarodno relevantno tijelo za standarde podatkovnih centara, podrazumijeva razinu dostupnosti od čak 99,982% te redundantnu infrastrukturu ključnih sustava – uključujući napajanje, hlađenje i mrežnu povezanost. Certifikat potvrđuje da su svi kritični sustavi projektirani, izvedeni i funkcioniraju tako da omogućuju neprekidan rad, čak i tijekom održavanja ili pojedinačnih ispada opreme.

Sasa Bilic, predsjednik Uprave APIS IT.

- Ovaj certifikat samo je jedan od iskoraka APIS IT-a kroz proteklih nekoliko godina i pokazatelj da naši ljudi imaju znanja i sposobnosti raditi na najsuvremenijim tehnologijama. To isto tako znači da se podaci hrvatskih građana i institucija čuvaju u Hrvatskoj, u našim podatkovnim centrima te da je APIS IT danas organizacijski, financijski i kadrovski spreman za izazove koji su pred nama - izjavio je predsjednik Uprave APIS IT-a Saša Bilić.

Ključna digitalna infrastruktura države

Podatkovni centri APIS IT-a smješteni u Zagrebu i Jastrebarskom predstavljaju jednu od najvažnijih digitalnih infrastruktura u Hrvatskoj. Kao strateški partner države, APIS IT osigurava pouzdanu i sigurnu informatičku podršku za niz ključnih sustava javne uprave, uključujući porezni sustav, registre, e-usluge i druge kritične platforme koje svakodnevno koristi milijune građana i poslovnih subjekata. Istodobno, podatkovni centri APIS IT-a su prvi izbor i za financijske institucije koje zbog zahtjeva digitalne operativne otpornosti traže visoku razinu dostupnosti i kontinuiteta poslovanja usklađenu s najstrožim regulatornim standardima.

Upravo zbog takve uloge, kontinuirana ulaganja u modernizaciju podatkovnih centara, sigurnost i otpornost sustava jedan su od prioriteta tvrtke. Dobivanje TIER III Facility certifikata rezultat je dugoročnog strateškog pristupa razvoju infrastrukture, koji uključuje visoku razinu automatizacije, napredne sustave nadzora te usklađenost s najstrožim sigurnosnim standardima.

Tehnološka i operativna izvrsnost

Posebna vrijednost ove certifikacije leži u činjenici da je proces verifikacije proveden u uvjetima punog opterećenja, što znači da su svi sustavi testirani dok su aktivno podržavali produkcijske usluge. Takav pristup dodatno potvrđuje stabilnost i robusnost infrastrukture, ali i operativnu zrelost organizacije u upravljanju kompleksnim IT sustavima.

- Dobivanje TIER III Facility certifikata snažna je potvrda kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti naše infrastrukture. Posebno smo ponosni što je certifikacija provedena u realnim, produkcijskim uvjetima – pri punom opterećenju sustava – što jasno pokazuje razinu tehnološke i operativne izvrsnosti APIS IT-a. Ovaj uspjeh rezultat je kontinuiranih ulaganja u infrastrukturu, znanje i procese, ali i predanosti naših stručnjaka koji svakodnevno osiguravaju neprekidan rad ključnih sustava države - zaključio je Saša Bilić.

APIS IT nastavlja s ulaganjima u razvoj i modernizaciju podatkovnih centara, s ciljem dodatnog jačanja kapaciteta, energetske učinkovitosti i razine sigurnosti. Fokus je na implementaciji najnovijih tehnologija, uključujući napredna rješenja za virtualizaciju, automatizaciju i kibernetičku sigurnost, kao i na daljnjem razvoju hibridnih i cloud modela usluga.

Dobivanjem TIER III Facility certifikata, APIS IT dodatno učvršćuje svoju poziciju vodećeg pružatelja infrastrukturnih i upravljanih IT usluga u Hrvatskoj, osiguravajući čvrste temelje za digitalnu transformaciju javnog sektora i gospodarstva.