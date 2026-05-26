Preuzimanje Pauze.hr - korak prema duopolu Glova i Wolta u dostavi

Platforme za dostavu hrane rastu od pandemije. Dok Hrvati sve više 'kuhaju' telefonom, mediji su sve više zatrpani kulinarskim sadržajima

Najavom preuzimanja Pauze.hr, nastale na domaćem tržištu, 26. svibnja 2021. španjolski Glovo učvrstio je svoju poziciju na hrvatskom tržištu dostave hrane. Uslijedilo je gašenje Pauze.hr, što je bio trenutak u kojem je postalo jasno da se tržište ubrzano konsolidira oko međunarodnih platformi i da dostava hrane ulazi u novu fazu – onu u kojoj lokalni projekti, bez obzira na porijeklo, postaju dio globalnih sustava.

Pauza.hr bila je među prvim domaćim platformama za naručivanje hrane na hrvatskom tržištu, nastala u vrijeme kada se još vjerovalo da tržište može rasti organski i lokalno. No pandemija COVID-19 promijenila je pravila igre brže nego što su to mnogi očekivali.

Pandemija kao akcelerator

Eksplozija dostave hrane nije bila hrvatska posebnost, nego globalni fenomen. Lockdowni, zatvaranje restorana i rad od kuće pretvorili su aplikacije za dostavu u infrastrukturnu uslugu svakodnevice. Ono što bi se inače razvijalo desetak godina, dogodilo se u dvije.

U tom je kontekstu Glovo, kao dio vala velikih međunarodnih platformi, krenuo u agresivno širenje i preuzimanja lokalnih servisa. Pauza.hr bila je logična akvizicija – prepoznat brend, postojeća mreža restorana i korisnika, ali bez financijske snage za borbu s globalnom konkurencijom.

Mali lideri u velikom svijetu

Iako se Wolt i Glovo u Hrvatskoj doživljavaju kao dominantni igrači, kao samostalni brendovi u globalnim razmjerima ne bi pripadali samom vrhu tržišta. No iza njih danas stoje neke od najvećih svjetskih platformi za dostavu hrane: Wolt je dio DoorDasha, a Glovo Delivery Heroa.

Upravo zato lokalna tržišta, poput hrvatskog, postaju dio šire strategije globalnih lanaca - kroz skaliranje, konsolidacija i standardizacija poslovanja.

Pauza.hr bio je 2021. dio najveće regionalne konolidacije platformi za dostavu hrane. Glovo je u jednom potezu od Delivery Heroa preuzeo čitav portfelj njegovih brendova u jugoistočnoj Europi: Foodpandu u Rumunjskoj i Bugarskoj, te Donesi u Srbiji, Crnoj Gori i BiH. Ukupna vrijednost akvizicije iznosila je 170 milijuna eura.

Time su lokalne platforme postale dio globalnog preslagivanja tržišta koje je ubrzano pandemijom i rastom platformskog kapitalizma.

Wolt, Glovo – i oni koji su odustali

Hrvatsko se tržište praktički profiliralo kao duopol: Wolt i Glovo. Pokušaji trećih igrača da se dugoročno nametnu pokazali su se kratkotrajnima. Bolt se, primjerice, povukao se iz segmenta dostave hrane 2025. i zadržao fokus na prijevozu.

Konkurencija između Wolt-a i Glova pritom se ne vodi samo cijenama i ponudom, nego i radnim uvjetima, algoritmima, bonusima i modelima suradnje s dostavljačima – što je povremeno rezultiralo i prosvjedima dostavljača, ponajviše u većim gradovima.

Nova gradska slika

U Zagrebu su dostavljači hrane u nekoliko godina postali neizostavan dio gradske svakodnevice. Prepoznatljivi po ruksacima, uniformama i prijevoznim sredstvima, postali su vidljiv simbol nove ekonomije platformi.

Istodobno, dostava hrane otvorila je i šire društvene teme: o uvjetima rada, statusu platformskih radnika, migracijama radne snage i odnosu fleksibilnosti i sigurnosti. Rasprave koje su se prije nekoliko godina činile teorijskima, sada su postale dio urbane realnosti.

Kuhamo – ali drugačije

Paradoksalno, dok se sve više hrane naručuje putem aplikacija, u medijima nikada nije bilo više kulinarskih sadržaja – od domaćih i stranih TV emisija do YouTube kanala i društvenih mreža. Kuhanje se seli iz kuhinje u ekran, a priprema hrane postaje sadržaj, ne nužno i svakodnevna praksa.

Možda je upravo to kompenzacija: dok večeru naručujemo jednim klikom, potrebu za “kuhanjem” zadovoljavamo gledanjem kako to rade drugi.

Što je Pauza značila

Tvrtka Ozon media, koja je osnovala portal Pauza.hr, već je prije Glova prošla kroz strane vlasnike: najprije Foodpandu, a potom Delivery Hero. Ipak, Pauza je u javnosti zadržala domaći identitet. Preuzimanjem od strane Glova i gašenjem autentičnog portala Pauza.hr zatvoreno je jedno poglavlje rane faze domaće digitalne poduzetničke povijesti. Ne dramatično, ali simbolično. Hrvatsko tržište dostave hrane time je definitivno ušlo u fazu globalne integracije, u kojoj lokalni identiteti ustupaju mjesto međunarodnim platformama.

Danas, nekoliko godina kasnije, jasno je da je 26. svibnja 2021. bio jedan od onih datuma koji se u trenutku čine tehničkim – ali s vremenskim odmakom označavaju strukturnu promjenu navika, rada i gradskog života.

Jer u Hrvatskoj se danas, kao i drugdje, sve češće kuha – pomoću mobitela.