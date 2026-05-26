Otvorene prijave za Pitch natjecanje održivih inovacija HGK

Najboljem start-up i scale-up poduzeću ide pet tisuća eura, a svim finalistima studijsko putovanje u Švedsku

Hrvatska gospodarska komora otvorila je prijave za novo Pitch natjecanje HGK. Do zadnjeg dana srpnja hrvatska start-up i scale-up poduzeća mogu se prijaviti na natjecanje za najbolje održive inovacije i osvojiti vrijedne nagrade koje uključuju studijsko putovanje u Švedsku uz organizirane sastanke s investitorima i potencijalnim partnerima za svih šest finalista i pet tisuća eura za pobjednike.

Svoje 5-minutne pitcheve, finalisti će izlagati žiriju uživo na pozornici vodeće regionalne konferencije o održivosti Podržimo održivo, 9. i 10. rujna u zagrebačkoj Laubi, priopćili su iz HGK.

– Hrvatski održivi inovatori važna su karika u lancu zelene tranzicije i jačanja konkurentnosti našeg gospodarstva. Naše Pitch natjecanje prilika je za te inovatore, za start-up i scale-up poduzeća, da pokažu zašto njihov projekt zaslužuje rasti brže i na međunarodnim tržištima. Posebno je bitno što se prezentiraju relevantnoj poslovnoj zajednici i investitorima koji mogu otvoriti put prema sljedećoj fazi razvoja – rekla je potpredsjednica HGK Marija Šćulac.

Prijaviti se mogu hrvatska poduzeća u start-up ili scale-up fazi, koja su do sada privukla manje od pet milijuna eura ukupnih ulaganja, a koja su na razini tehnološke spremnosti od prototipa više razine (TRL 5) do prvog finalnog proizvoda (TRL 8). Prošle godine, na prvo izdanje Pitch natjecanja HGK, prijavila su se 24 inovativna projekta, a pobjede su odnijeli ECOcube za Najbolji zeleni start-up i Project O2 za Najbolji zeleni scale-up.

– Inovativna ideja je samo početak; ključ povjerenja investitora leži u besprijekornoj pripremi i konkretnim dokazima o profitabilnosti. Budućim prijaviteljima Pitch natjecanja poručujemo - samo hrabro, ako vjerujete u svoju ideju, samo nebo je granica. Pitch pripremite jasno i konkretno, da ciljana publika odmah shvati poruku i vrijednost ulaganja u vašu ideju ili projekt. Budite spremni braniti svaki aspekt svoje prezentacije. Svakako iskoriste ovu priliku za učenje od stručnjaka i kolega koje HGK okuplja kroz ovaj program – savjetuje Luciano Beg, CEO tvrtke Marservis koja stoji iza ECOcubea.

U finale natjecanja ući će šest najboljih tehnoloških, proizvodnih ili uslužnih rješenja. Projekti mogu biti iz područja obnovljivih izvora energije, recikliranja i ponovne upotrebe, kružnog dizajna i proizvodnje, kao i projekti u području zbrinjavanja otpada, zaštite vode i mora, bioraznolikosti i ekosustava, onečišćenja, održive poljoprivrede, mobilnosti, klime i građevinarstva. Pobjednici su prošle godine, uz novčanu nagradu od pet tisuća eura, osvojili i studijski posjet Japanu uz sastanke s japanskim investicijskim fondovima, navode iz HGK.

– Najveća pouka sa studijskog putovanja u Japan je razumijevanje kako razmišljaju investitori i kako prilagoditi poslovanje da bismo im bili što atraktivniji za partnerstva. Budućim natjecateljima poručujemo - prijavite se i ozbiljno shvatite ovu priliku, jer uistinu može predstavljati prekretnicu za vaše poslovanj – poziva voditeljica za održivi razvoj iz scale-upa Project O2, Lara Vukasović.

Natjecanje je dio sedmog izdanja konferencije HGK Podržimo održivo koja i ove godine okuplja stručnjake, lidere industrija, futuriste, aktiviste i regulatore.

Program ovogodišnje konferencije otvara ključna pitanja o financiranju, konkurentnosti i upravljanju održivim promjenama u doba neizvjesnosti.