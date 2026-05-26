Projekt tima RIT Croatia osvojio struku

Studentice dubrovačkog kampusa RIT Croatia Domenica Vukić, Lukrecija Novaković I Marta Ožegović, trijumfirale su na nacionalnom Tourism Hackathon Pitchu u Zaboku

Dok Dubrovnik proživljava još jedan intenzivnu turističku sezonu, fokus struke usmjeren je na rješenja koja bi mogla uravnotežiti pritisak na Grad tijekom cijele godine. Upravo su to postigle tri studentice s dubrovačkog kampusa RIT Croatia, čiji je projekt proglašen najboljim na nacionalnom Tourism Hackathonu u sklopu konferencije TOURISM 365

Studentice dubrovačkog kampusa RIT Croatia Domenica Vukić, Lukrecija Novaković I Marta Ožegović, trijumfirale su na nacionalnom Tourism Hackathon Pitchu u Zaboku. Pod mentorstvom dr. sc. Marlene Ćukteraš i dr. sc. Kristine Šorić, ove mlade nade studijskog programa Service Management dokazale su da se najsuvremenija teorija s dubrovačkih predavaonica može pretočiti u pobjedničke i odmah primjenjive projekte.

Od 'pain pointa' do autentičnog doživljaja županije

Zadatak natjecanja bio je transformirati odabranu destinaciju u cjelogodišnju atrakciju, a pobjednički se tim fokusirao upravo na Dubrovačko-neretvansku županiju. Ključni problem koji su željele riješiti bila je preopterećenost povijesne jezgre, što je Marta Ožegović istaknula kao 'pain point' koji izravno utječe na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Kako bi rasteretile Grad, studentice su dizajnirale online agenciju koja posjetitelje usmjerava u prirodu i na lokalna gospodarstva, spajajući ih izravno s ljudima i tradicijom.

Domenica Vukić objašnjava kako su postigle realizam u projektu fokusirajući se na resurse koji već postoje, umjesto na skupe startup modele.

- Djelovale smo kao svojevrsno 'ljepilo' koje spaja elemente u smislenu cjelinu - ističe Domenica, dodajući kako je njihova ideja bila istovremeno kreativna i financijski održiva. Tu autentičnost dodatno je pojasnila Lukrecija Novaković, navodeći primjere poput berbe naranči u dolini Neretve ili posjeta farmama gdje gosti uče o tradiciji kroz rad. Prema Lukrecijinim riječima, cilj je bio povezati turiste s našom kulturom na dublji način, omogućujući im da sami sudjeluju u stvaranju doživljaja.

Uspjeh je rezultat zajedničkog rada s mentoricama koje su pratile svaku fazu projekta. Dr. sc. Marlena Ćukteraš bila je pokretač prijave, prepoznavši u studenticama pobjednički potencijal zbog njihove komplementarnosti—od analitičnosti i kreativnog dizajna do poznavanja održivih sustava. Iako je Marlena proces vodila strateški iz pozadine, studentice ističu njezinu ključnu ulogu u brušenju vizije i ispravljanju nedostataka prije samog natjecanja.

S druge strane, dr. sc. Kristina Šorić pratila je tim na samom terenu u Zaboku, osiguravajući podršku u najstresnijim trenucima.

- Savjetovala sam im da ostanu autentične i samouvjereno predstave duh RIT Croatia - kazala je dr. Šorić, koja je odmah prepoznala snagu njihove strategije jer je infrastruktura za njezinu provedbu već postojala. Studentice su njezinu prisutnost opisale kao presudnu za samopouzdanje tijekom prezentacije pred žirijem, koji je na kraju projekt ocijenio najvišim ocjenama.

Priznanje struke za budućnost turizma

Ovaj uspjeh mlade generacije potvrdio je da dubrovačka turistička pamet ima rješenja za najteže izazove industrije. Organizatori konferencije su odmah prepoznali inovativnost rješenja koja spajaju tehnologiju, ekologiju i održivost, a pobjeda tima RIT Croatia postala je referentna točka za buduće rasprave o sezonalnosti.

„Kada su nas proglasili pobjednicama, bile smo iznenađene i presretne; sav se trud isplatio“, zaključila je Lukrecija Novaković. Ovim uspjehom, dubrovački kampus RIT Croatia još je jednom potvrdio svoju ulogu inkubatora vrhunskih kadrova koji su spremni odgovoriti na najkompleksnije izazove modernog turizma.