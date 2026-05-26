Otvoren natječaj za razvoj proizvoda i tehnologija budućnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nastavlja program koji je dosad privukao više od 1.400 projektnih prijedloga

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je sredinom svibnja poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Dokazivanje inovativnog koncepta – Prvi poziv', u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Vrijednost poziva iznosi više od 5,3 milijuna eura, a namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama koje razvijaju inovativne proizvode, procese i usluge. Prijave na poziv podnosit će se isključivo elektroničkim putem kroz sustav eKohezija, a zaprimanje projektnih prijedloga započinje 16. lipnja 2026. godine u 11 sati. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2026. godine u 11 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživih u okviru poziva iznosi 5.304.291,67 eura. Od toga je 3.713.004,17 eura namijenjeno mikro, malim i srednjim poduzećima, dok je 1.591.287,50 eura predviđeno za istraživačke organizacije. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 26.500 eura, a najviši 70.000 eura.

Riječ je o nastavku jednog od neprepoznatljivijih nacionalnih programa potpore inovacijama u njihovoj najranijoj i najrizičnijoj fazi razvoja, odnosno trenutku kada ideja još nije spremna za tržište, ali ima potencijal postati konkretan proizvod, tehnologija ili usluga s komercijalnom vrijednošću.

Kroz dosadašnje pozive provedene u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti zaprimljeno je više od 1.400 projektnih prijedloga, dok je financiranje osigurano za ukupno 300 projekata. Interes poduzetnika i istraživačkog sektora pritom je kontinuirano rastao iz godine u godinu, posebno u trećem pozivu iz 2024. godine kada su ugovorena čak 153 projekta.

Novi poziv nastavlja taj kontinuitet te dodatno jača hrvatski inovacijski ekosustav kroz financiranje aktivnosti koje prethode izlasku proizvoda ili usluge na tržište. Podržavat će se razvoj i unaprjeđenje inovativnih rješenja, tehnička validacija, izrada prototipa i demonstracija izvedivosti, ali i aktivnosti poslovne pripreme poput analiza tržišta, planova komercijalizacije te zaštite intelektualnog vlasništva.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je kako je cilj programa omogućiti hrvatskim inovatorima da kvalitetne ideje pretvore u konkretne projekte s tržišnim potencijalom.

– Hrvatska ima znanje, talent i ljude koji mogu razvijati konkurentna i tehnološki napredna rješenja. Upravo zato je važno osigurati kontinuiranu potporu inovacijama u njihovoj najosjetljivijoj fazi razvoja, kada projekti još traže svoju tržišnu potvrdu. Ovim pozivom želimo dodatno potaknuti povezivanje znanosti i gospodarstva te omogućiti poduzetnicima i istraživačima da lakše razvijaju ideje koje mogu stvoriti novu vrijednost, otvoriti kvalitetna radna mjesta i povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva – poručio je ministar Fuchs.