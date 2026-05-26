LAUNCHub stiže u Hrvatsku: Vedran Blagus o novom fondu i sceni

Bivši partner Southa i Feelsgooda preuzima teren za bugarski fond koji je već uložio u SplxAI i GlycanAge. Otkriva kamo ide novac

LAUNCHub Ventures, jedan od najaktivnijih fondova u regiji srednje i jugoistočne Europe koji ulaže u ranim fazama razvoja startupova, sprema se objaviti svoj novi, četvrti fond, a istovremeno jača prisutnost u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu. Tom prilikom je Vedran Blagus, koji je prethodno proveo osam godina u South Central Venturesu, a potom godinu dana u domaćem fondu Feelsgood Capital Partners, novi partner u LAUNCHub Venturesu u Hrvatskoj.

Bugarski fond, osnovan 2012. i sa sjedištem u Sofiji, već je bio među prvim ulagačima u hrvatske kompanije poput SplxAI i GlycanAge, a trenutno još ulaže iz svojeg trećeg fonda vrijednog 74 milijuna eura.

Podsjećamo, prošle je godine Blagus dao intervju za Lider u trenutku kada je preuzimao aktivnu ulogu u Feelsgood Capital Partnersu, naslijedivši Dinka Novoselca. U posljednjih nekoliko godina osnovalo se mnogo lokalnih poslovnih inkubatora i akceleratora koji su podignuli kvalitetu na višu razinu, pa nas je njegova nova uloga, ovaj put na strani LAUNCHuba, navela na razgovor o tome kako ocjenjuje trenutnu startup scenu u Hrvatskoj, u što namjerava ulagati i što mu je važno kada su posrijedi startupovi.

Što Vas je poteknulo da je se upravo sada pridružite LAUNCHub Venturesu?

– Launchub tim poznajem od 2017., kada sam ušao u VC industriju, i otad smo u redovitom kontaktu, dijelili smo pipeline, razmjenjivali zapažanja o regiji i na kraju zajednički ulagali. Najjasniji primjer bio je SplxAI, gdje sam kompaniju podržao iz South Central Venturesa, dok je LAUNCHub vodio sjemensku rundu u ožujku 2025. godine. Taj posao, jedan od najbržih značajnih exita koje je regija vidjela, jer je Zscaler kasnije iste godine kupio SplxAI, učinio je očitim da regiju gledamo na isti način i da dobro surađujemo.

LAUNCHub već godinama aktivno ulaže u regiji, primjeri su SplxAI i GlycanAge u Hrvatskoj te Mediately i Kriptomat u Sloveniji i Srbiji, među ostalima. Ono što je nedostajalo bila je osoba s punim radnim vremenom na terenu koja bi produbila tu prisutnost. S obzirom na novi fond koji dolazi, pravi je trenutak da se ovaj 'svemirski brod' dodatno pogura, a ne samo drži u pripravnosti.

Što se tiče tržišta, slika se također poklapa. AI je smanjio trošak izrade proizvoda, ali nije smanjio trošak distribucije ni povjerenja, a upravo su tu CEE osnivači povijesno bili podcijenjeni. Sada postoji stvarni prostor za regionalni fond na pre-seed i seed razini da podrži sljedeću generaciju i želim biti na strani osnivača u ovom dijelu regije.

Gdje vidite hrvatski startup ekosustav u 2026. i što se još mora dogoditi da dosegne sljedeću razinu?

– Hrvatska je 2026. na mnogo boljem mjestu nego prije pet godina. SplxAI, domaća kompanija za AI sigurnost koja je u istoj godini prešla put od seed runde do velike američke akvizicije, upravo je vrsta prekretnice koja signalizira da je ekosustav sazrio. GlycanAge, također iz Hrvatske, postao je globalni predvodnik kategorije u testiranju biološke dobi i dijagnostici dugovječnosti. Prije njih, Photomath, Rimac i Infobip postavili su obrazac da iz Hrvatske možete graditi globalno značajne kompanije, u vrlo različitim sektorima i na vrlo različitim vremenskim okvirima.

Talent je stvaran, a ambicija se pomaknula prema gore. Jedini jaz koji ostaje jest manjak regionalnih fondova, sa sjedištem u CEE, koji su spremni voditi runde u serijama A i B. No upravo tu mi ulazimo, pomažući osnivačima da premoste taj jaz i prikupe svoju sljedeću rundu. Osnivači prečesto moraju letjeti u Berlin, London ili SAD da bi uopće pokrenuli vjerodostojne razgovore o seriji A. Tu LAUNCHub igra ulogu, naša mreža suinvestitora među vodećim europskim i američkim fondovima omogućuje nam da te runde pokrenemo rano, dok je kompanija još u seed fazi te da skratimo put do sljedeće etape, umjesto da osnivače pustimo da se sami snalaze.

Kako za Vas osobno izgleda uspjeh u sljedeće dvije do tri godine u Vašoj novoj ulozi?

– Nekoliko konkretnih stvari. Prvo, želim izgraditi takav protok poslova u Hrvatskoj, Sloveniji i na Zapadnom Balkanu da najbolje osnivače uočim rano, idealno prije nego što odluče da moraju potražiti kapital u inozemstvu. Drugo, želim voditi ili suvoditi nekoliko ulaganja za koja iskreno vjerujem da mogu postići izvanredne ishode te ostati dovoljno blizu tim kompanijama nakon ulaganja da mjesto u upravi vrijedi više od samog čeka.

A ono do čega mi je najviše stalo jest to da želim biti prva osoba koju će osnivači u ovoj regiji nazvati kada traže financiranje ili kada im je potrebna pomoć u skaliranju kompanije. Ne treća ili četvrta, nego prva.

Kako želite da osnivači diljem Hrvatske, Slovenije i Zapadnog Balkana percipiraju LAUNCHub nakon Vašeg dolaska? Postoji li određena pozicija ili uloga u ekosustavu koju želite da fond izgradi lokalno?

– Želim da LAUNCHub bude prepoznat kao prvi ozbiljan institucionalni partner ambicioznim tehnološkim osnivačima u cijeloj ovoj regiji, fond koji je oduvijek tim iz Zagreba, Ljubljane ili Beograda shvaćao jednako ozbiljno kao i onaj iz Sofije ili Bukurešta. Sada kada je netko na terenu s punim radnim vremenom možemo produbiti tu prisutnost i učiniti tu predanost još opipljivijom za osnivače diljem regije.

Uloga koju želim da igramo vrlo je specifična, dovoljno blizu da budemo istinski korisni na pre seed i seed razini, znači značajan prvi ček, stvarna uključenost u upravu, stvarna mreža, i dovoljno vjerodostojni da otvaramo vrata većim međunarodnim rundama koje slijede. Osnivači bi trebali znati što mogu očekivati od nas, brze odluke, iskrene i izravne odgovore, uključujući i onda kada je odgovor ne, te odnos izgrađen na tome da budemo istinski korisni, a ne na dojmu. Želim da nas osnivači percipiraju kao partnere u izgradnji svoje kompanije, a ne samo kao ime na popisu vlasnika udjela.

S obzirom na to da AI danas čini izradu funkcionalnih MVP-ova znatno jeftinijom i bržom, kako se promijenio prag validacije za osnivače koji traže ulaganje od LAUNCHuba?

– Prag na pitanju 'imate li nešto što radi?' praktički se srušio. Mali tim može isporučiti vjerodostojan MVP u nekoliko tjedana, ponekad dana. Imati proizvod koji radi tek je polazna točka, a ne razlog za ulaganje.

U praksi to znači da je prag porastao i na pre-seed i na seed razini. Pomnije gledamo proizvod, stvarne kupce koji plaćaju punu cijenu, ranu retenciju koja se održava nakon što novost izblijedi te jasan razlog zašto je upravo ovaj tim pravi da to izgradi. Brzina izrade više nije ono što vas razlikuje. Ono što sada vrijedi jest koliko brzo otkrijete što funkcionira.

Ako pogledate uspješne tehnološke kompanije pokrenute iz Hrvatske, od Rimca i Infobipa, preko Daytone, do GlycanAgea i SplxAI-ja koji je već prodan, što mislite da su njihovi osnivači napravili dobro, postoji li zajednički nazivnik?

– Nekoliko obrazaca pojavljuje se dosljedno. Prvo, radili su za globalno tržište od prvog dana, u Hrvatskoj. Nijedna od tih kompanija nije bila osnovana za lokalno tržište pa se onda pokušala širiti prema van. Teza je uvijek bila 'ovo je za svijet, a mi to slučajno gradimo odavde'. Taj jedan okvir mijenja sve: cijene, zapošljavanje, ambiciju i izlazak na tržište.

Drugo, deep tech osnivači s istinskom domenskom ekspertizom, a ne konzultanti koji su nanjušili trend. Osnivači SplxAI-a Kristian Kamber i Ante Gojsalić te Nikolina Lauc iz GlycanAgea dobri su primjeri, ljudi koji su svoj problemski prostor poznavali na razini koju konkurencija nije mogla glumiti.

Treće, spremnost da se gleda pravi vremenski horizont za kompaniju. Ponekad je to više desetljeća, kao kod Rimca ili Infobipa. Ponekad je obrnuto, SplxAI je prodan manje od godinu dana nakon seed runde, i to je bila apsolutno ispravna odluka. LAUNCHub je uočio neuobičajeno snažnu priliku, akvizicijska ponuda Zscalera to je odražavala, a osnivači, tim i fond svi su iz toga dobro izašli. Naš posao nije držati radi samog držanja, naš posao je isporučiti značajne exite i vratiti kapital našim ulagačima. SplxAI je čist primjer toga na djelu.

I četvrto, ali ne i manje važno, uspješni hrvatski osnivači reinvestirali su u ekosustav kroz lokalno zapošljavanje, obuku inženjera, anđeoska ulaganja i mentorstvo. Svaki od njih olakšao je postojanje sljedeće kompanije.

Postoje li određene vertikale ili problemska područja u kojima ste posebno uzbuđeni vidjeti osnivače iz regije kako grade upravo sada?

– Nekoliko njih na koje trošim vrijeme i većina se poklapa s onim u što je LAUNCHub u zadnje vrijeme ulagao. Općenito, snažno se kladimo na AI, ne kao na temu, nego kao na infrastrukturu koja presijeca svaki sektor u koji ulažemo.

AI sigurnost i AI nativna infrastruktura za poduzeća, a šira kategorija osiguravanja, upravljanja i nadziranja AI sustava još je vrlo rana. Očekujemo da ćemo i dalje podržavati snažne timove ovdje.

Zdravstvo, biotehnologija i dijagnostika dugovječnosti, GlycanAge je jedan primjer dublje klupe talenata u području znanosti o životu u regiji koji se još nije u potpunosti pretočio u venture kapital, a znanstveno vođen profil osnivača u CEE-u istinski je konkurentan globalno.

B2B softver za europski srednji segment tržišta, OKR i upravljanje učinkom (Quantive), operacije radnih prostora (OfficeRnD), proptech i alati za 3D snimanje (Giraffe360), AI nativni vertikalni SaaS za regulirane industrije. Europski srednji segment na mnogim mjestima još uvijek radi na Excelu, a inženjerski talent u CEE-u jedinstveno je dobar u izgradnji izdržljivog, dobro napravljenog softvera za tog kupca.

I bilo što gdje osnivač ima stvarnu domensku dubinu u reguliranoj ili nedovoljno digitaliziranoj europskoj industriji, zdravstvu, logistici, proizvodnji, energetici. To su tržišta na kojima su inženjeri iz ove regije jedinstveno dobro pozicionirani za gradnju.