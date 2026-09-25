Tomislav Bagić: Posebno smo osjetljivi na cijene ključnih sirovina

Kraš nastavlja ulagati u proizvodnju i nove kapacitete, dok pritiske cijena sirovina ublažava diverzifikacijom i dugoročnim planiranjem.

Prehrambena industrija i dalje posluje pod pritiskom visokih cijena sirovina, energenata i manjka radne snage, zbog čega ulaganja u proizvodnju i učinkovitost postaju sve važnija. Tomislav Bagić, predsjednik Uprave Kraša, ističe da kompanija na te izazove odgovara modernizacijom, automatizacijom i širenjem kapaciteta. U fokusu ostaju kvaliteta proizvoda, stabilnost opskrbe i priprema novog investicijskog ciklusa koji će se nastaviti i u 2027. godini.

- Kraš je kompanija s više od stoljeća tradicije, snažnim brendovima i dugogodišnjom prisutnošću na međunarodnim tržištima. Upravo iskustvo poslovanja tijekom različitih tržišnih i gospodarskih promjena pokazuje nam koliko su za dugoročnu održivost važni otpornost, sposobnost prilagodbe i kontinuirano ulaganje u konkurentnost. Posljednjih nekoliko godina pokazalo je da se poslovno okruženje trajno promijenilo.

Geopolitičke napetosti, poremećaji u lancima opskrbe, oscilacije cijena sirovina i energenata te dostupnost radne snage danas su važan dio poslovnog planiranja. Kao konditorska industrija posebno smo osjetljivi na cijene ključnih sirovina, no sustavnim praćenjem tržišta, diverzifikacijom vlastitog portfelja kao i dobavnih lanaca te dugoročnim planiranjem osiguravamo kontinuitet proizvodnje i opskrbe. Istodobno, unatoč troškovnim pritiscima, čuvamo ono što je za nas najvažnije – kvalitetu proizvoda koju potrošači poznaju i kojoj generacijama vjeruju. Ako promatramo kako zadržati dugoročnu konkurentnost, onda smo svjesni da su investicije za nas glavni alat, što je u skladu s ambicijama našeg većinskog vlasnika, Pivac Holdinga.

Kraš nastavlja modernizirati i automatizirati proizvodnju, povećavati učinkovitost i unaprjeđivati tehnološke procese. U prvoj polovici 2025. godine realizirali smo više od 8 milijuna eura ulaganja u proizvodnju, među ostalim u nove proizvodne i pakirne linije, a ukupna ulaganja do kraja godine dosegnut će približno 10 milijuna eura. Istodobno pripremamo i veći investicijski ciklus koji bi trebao omogućiti značajno povećanje proizvodnih kapaciteta. Kupnja industrijskog kompleksa u Zaprešiću u tom je smislu strateška odluka i potencijalna osnova budućeg razvoja.

Ovaj će se investicijski val svakako preliti i na sljedeće godine pa tako i 2027. u kojoj planiramo dodatno uložiti značajna sredstva u modernizaciju proizvodnje. Tehnologija pritom nije zamjena za ljude, već alat za povećanje produktivnosti, stabilnosti i sigurnosti proizvodnje. Uz automatizaciju, jednako važnim smatramo ulaganja u naše zaposlenike, njihovo obrazovanje i razvoj. Nedostatak radne snage dugoročno možemo rješavati samo kombinacijom tehnološkog napretka, razvoja vlastitih i privlačenjem novih kadrova, ulaganjem u nove generacije konditora te uključivanjem stranih radnika u naše radno okruženje. Promjene regulative i carinske politike u manjoj mjeri utječu na naše poslovanje jer se ono i do sada u većini oslanjao na zemlje u okruženju. Kao izvozno orijentirana kompanija fokusirani smo na širenje tržišta na kojima postoji potražnja za kvalitetnim proizvodima s tradicijom.

U tom kontekstu i približavanje Hrvatske OECD-u vidimo kao dodatni poticaj stvaranju stabilnog, predvidivog i konkurentnog poslovnog okruženja. Naš je cilj pritom jednostavan: čuvati tradiciju i kvalitetu na kojima je Kraš izgradio povjerenje potrošača, ali istodobno ulagati u tehnologiju, ljude i kapacitete kako bismo tu vrijednost mogli uspješno graditi i sljedećih sto godina.