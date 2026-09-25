Biznis i politika

Inina rafinerija može dati 400 tisuća tona više dizela baš kad ga nema

25. rujna 2026.
Rafinerija Rijeka
foto Ratko Mavar
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Novi pogon u Rijeci krenuo je uz rekordne marže, no stvarna korist ovisit će o troškovima, kapacitetu i trajanju nestašice

piše: Dražen Katalinić
 
Dizel je na svjetskom tržištu trenutačno iznimno skup i, što je još važnije, poskupio je znatno više od same sirove nafte. Problem nije samo u cijeni nego i u globalnoj nestašici srednjih destilata, ponajprije dizela.
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