Inina rafinerija može dati 400 tisuća tona više dizela baš kad ga nema

Novi pogon u Rijeci krenuo je uz rekordne marže, no stvarna korist ovisit će o troškovima, kapacitetu i trajanju nestašice

piše: Dražen Katalinić Dizel je na svjetskom tržištu trenutačno iznimno skup i, što je još važnije, poskupio je znatno više od same sirove nafte. Problem nije samo u cijeni nego i u globalnoj nestašici srednjih destilata, ponajprije dizela. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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