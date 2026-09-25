Poduzetnicima uz granicu s Mađarskom bespovratnih 3,75 milijuna eura

Za zajedničke projekte hrvatskih i mađarskih poduzetnika EU sufinancira do 80 posto troškova, uz najviše 300 tisuća eura po projektu

Otvoren je prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima s pograničnog područja Hrvatske i Mađarske, a na raspolaganju im je 3,75 milijuna eura, izvijestila je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

HAMAG-BICRO je vodeći partner projekta koji se provodi u okviru programa Interreg VI-A Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027., a javni poziv se odnosi na dostavu projektnih prijedloga za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Hrvatske i Mađarske. Poziv je otvoren do 23. studenoga 2026. godine, a njime je poduzetnicima na raspolaganju 3,75 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za projekte prekogranične suradnje. Pritom, EU-ovim sredstvima moguće je sufinancirati do 80 posto ukupne vrijednosti projekta, dok najviši iznos europske potpore po projektu iznosi 300.000 eura, objavio je HAMAG-BICRO na svojoj internetskoj stranici.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje prekograničnih projekata, navodi agencija, uključuju razvoj poslovnih modela, zajedničke inovacije MSP-ova i organizacija za istraživanje i razvoj (R&D), razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija, nabavu nove opreme u svrhu zajedničkog razvoja tehnologije, usluge i proizvoda, nabavu IT opreme, aktivnosti povezane s izlaskom na nova tržišta te vanjsku stručnu pomoć.

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća registrirana na pograničnom programskom području Hrvatske (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija) - te Mađarske (Zala, Somogy i Baranya županija).

Svaki projektni prijedlog treba uključivati najmanje dva partnera, odnosno najmanje jednog hrvatskog i jednog mađarskog poduzetnika, dok je najveći broj partnera četiri. Istraživačko-razvojne organizacije prihvatljive su ukoliko projekt uključuje najmanje dva MSP-a, jedan iz Hrvatske i jedan iz Mađarske, istaknuto je u objavi.