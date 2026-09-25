A&G Logistika 01 traži od suda stečaj Studenca umjesto predstečaja

A&G Logistika tvrdi da je zahtjev za stečaj predala prije Studenčeva zahtjeva za predstečaj, a sud je Studencu dao tri dana za očitovanje

Trgovački sud u Splitu u petak je od Studenca zatražio očitovanje o podnesku društva A&G Logistika 01 u kojemu traži da se zbog potraživanja od 800 tisuća eura otvori stečaj Studenca, a Studenčev zahtjev za predstečajem odbaci.

Podnesak A&G Logistike 01 objavljen je na elektroničkoj oglasnoj ploči sudova, kao i prijedlog za za otvaranje stečaja Studenca.

AG Logistika 01 mlada je prijevoznička tvrtka osnovana 2023. godine, koja je 2025. godine imala 900 tisuća eura prihoda. Vlasnik i direktor joj je Antonio Gavranović, koji je ujedno i direktor u prijevozničkoj tvrtki Marko-usluge, osnovanoj 1991. godine, a koja je lani ostvarila 9,46 milijuna eura prihoda.

Sutkinja Trgovačkog suda u Splitu Katarina Mikulić dala je Studencu tri dana da se očituje na tvrdnje iz podneska A&G Logistike.

Situacija vezana uz Studenac tako je postala složenija i manje izvjesna. Naime, u podnesku A&G Logistike 01 navodi se da je njezin prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Studencem podnesen elektroničkim putem 23. rujna 2026. u 17:10 sati, dok je prijedlog Studenca za otvaranjem predstečajnog postupka na isti način podnesen dva sata kasnije, u 19:16 sati istog dana.

Ovi podaci, navodi se, proizlaze iz sustava e-Komunikacija koji se koristi za elektroničku komunikaciju stranaka pri sudovima.

Budući da Stečajni zakon propisuje kako nije dopušteno pokretanje predstečajnog postupka, ako je pokrenut stečajni, A&G Logistika 01 je od Trgovačkog suda tražila da prihvati njezin prijedlog, a odbaci Studenčev. Pritom ta tvrtka navodi da se ovi postupci pokreću samim podnošenjem prijedloga, a otvaraju tek donošenjem sudskog rješenja.

Poznati domaći praktičar trgovačkog prava, odvjetnik Mićo Ljubenko, koji je i sam bio u radnim skupinama koje su izrađivale Stečajni zakon, upozorio je da se u Hrvatskoj rokovi pred sudovima ne broje u satima, nego u danima. Dodao je i da dosad u praksi nije bilo situacija da se prijedlozi za pokretanje stečaja i predstečaja podnesu isti dan.

- Nemamo u zakonu mjerenje rokova na sate, imamo isključivo mjerenje na dane.Realno je za očekivati da će zapravo sud morati pristupiti načelu razmjernosti, odnosno tumačenju smisla tih zakonskih odredbi, jer problem neće moći gramatički riješiti - rekao je Ljubenko.

Hinin sugovornik uvjeren je da je smisao zakonskih odredbi takav da prijedlog dužnika ima prednost, jer je i sam dužnik - Studenac podnio prijedlog za predstečajem pravodobno, uoči ili usporedno s blokadom računa, a svakako ne po isteku zakonskog roka od 60 dana od početka blokade.

"Ovdje ne možemo tumačiti da je dužnik oklijevao. Bio sam dva puta u radnoj skupini za stečajni zakon, vagali smo te stvari, smisao te odredbe je da se vjerovnik ima pravo zaštititi ako dužnik ne koristi svoje pravo", rekao je odvjetnik Ljubenko za Hinu.

Pojasnio je i da vjerovnici koji predlažu stečaj ne dobivaju prednost u redu naplate, te da nema ekonomskih pogodnosti koje bi im opravdale pravni interes.

- Ne može biti vaš pravni interes da radite štetu sebi i drugima. Pravni interes je da radite sebi korist, ne štetu - rekao je.

Objasnio je da, statistički, vjerovnici koji svoja potraživanja naplaćuju u stečaju ne uspijevaju naplatiti više nego u predstečaju, jer predstečaj, po logici stvari, ima smisao nastavka poslovanja.

Prema prijedlogu Studenca za predstečajem, izgledno je da pregovori s aktualnim i budućim zajmodavcima neće biti dovoljno brzo dovršeni da bi se osigurala potrebna sredstva za nesmetano poslovanje, zbog čega je vjerojatno da neće moći ispunjavati obveze prema dobavljačima i zaposlenicima kroz 15 do 30 dana.

U istom prijedlogu navodi se da Studenac ima nešto više od 286 milijuna eura ugovorenih aranžmana međunarodnog financiranja višeg reda, što uključuje amortizirajući dugoročni kredit, dugoročnu kreditnu liniju, dugoročni kredit za kapitalne izdatke te revolving kreditni aranžman.

Ima i 108,5 milijuna eura revolving kredita, dobavljačkog faktoringa i okvira za bankovne garancije kod domaćih banaka.

Također je imao 60,6 milijuna eura obveza prema dobavljačima i 10 milijuna eura na bankovnim računima na dan 23. rujna., a u dospijeću od 30 dana ima još 76 milijuna eura obveza prema dobavljačima i 13,5 milijuna eura prema zaposlenicima. S višim rokom dospijeća ima još 39,2 milijuna eura obveza prema dobavljačima i još 12,5 prema zaposlenicima.

Studenac zapošljava više od sedam tisuća ljudi i ima više od tisuću prodajnih mjesta.