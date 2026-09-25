Žive li zagrebački vozači i komunalci 'bečkije' od samih Bečana?

Rat brojkama uoči štrajka dobiva drukčiju sliku kada zagrebačke plaće vozača i komunalaca usporedimo s istovrsnim zaposlenicima u Beču

Ništa u Zagrebu ne može tako brzo ujediniti i posvađati građane kao objava nečije tuđe plaće. Osim, možda, objave arhitektonskog natječaja i novih rendera budućeg Dinamova stadiona.

No, dok će još proći godine prije nego što se nova betonska kocka pojavi u Maksimiru, štrajk gradskih tvrtki najavljen za ponedjeljak, 28. rujna, stiže odmah. A s njim je, po tradiciji, izbio rat brojkama prije nego što je stao ijedan autobus.

Sindikati grme o preživljavanju i traže rast osnovice od 19 posto, dok Uprava uzvraća udarac objavom anonimiziranih platnih lista od kojih prosječnom Zagrepčaninu zastaje dah: vozači s gotovo 2000 eura i komunalci s više od 1600 eura na računu. Jedni kažu ‘vidi bogataša za volanom’. Drugi uzvraćaju ‘to nije plaća nego noćne smjene, nedjelje i gablec!’. A istina po običaju ostaje zgnječena između dva papirnata odreska od plaće.

Grad Zagreb je, u želji da dokaže kako vozačima uopće nije loše, objavio primjere isplata. Prosječno plaćen ZET-ov vozač za puni fond sati, uz noćne, nedjeljne i smjenske sate, ostvaruje neto plaću od 1799 eura. No, na račun mu u stvarnosti sjedne 1992 eura jer su tu i neoporezivi dodaci poput prehrane i nagrade. Budući da je prosječna zagrebačka neto plaća u drugom tromjesečju iznosila 1784 eura (uz bruto od 2604 eura), čista neto plaća ZET-ovca praktički je jednaka gradskom prosjeku. S toplim obrokom i nagradom stiže do 112 posto gradskog prosjeka.

Da bismo otkrili tko koga ovdje vesla žednog preko Save, najbolje je primijeniti vječni zagrebački kompas i plaće izmjeriti bečkim metrom.