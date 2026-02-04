Traži se distributer i ovlašteni serviser za područje Istarske županije
Ovlašteni uvoznik i zastupnik za vozila marke Citroën u Republici Hrvatskoj poziva zainteresirane pravne subjekte na iskaz interesa
C Automobil Import d.o.o., ovlašteni uvoznik i zastupnik za vozila marke Citroën, traži pouzdanoga i profesionalnoga poslovnog partnera koji će preuzeti ulogu prodaje novih vozila te obavljanja ovlaštenih servisnih i postprodajnih aktivnosti za marku Citroën na području Istarske županije u skladu s visokim standardima proizvođača Stellantis i C Automobili Import d.o.o.
Osnovni uvjeti i zahtjevi
• poslovni prostor i lokacija
• prodajni salon minimalne površine od 200 m²
• odgovarajući servisni prostor usklađen s tehničkim i operativnim standardima proizvođača
• minimalno 15 parkirnih mjesta za kupce, servisna i uslužna vozila
• direktan pristup s glavne prometnice
• uočljiva, lako dostupna i atraktivna lokacija s visokom frekvencijom prometa
Operativni i organizacijski zahtjevi
• registrirana pravna osoba s urednim poslovanjem
• financijska stabilnost i sposobnost dugoročnog ulaganja
• spremnost na usklađivanje s korporativnim identitetom i standardima marke Citroën
• iskustvo u prodaji i/ili servisu motornih vozila smatra se znatnom prednošću
• kvalificirano osoblje ili spremnost na zapošljavanje i edukaciju prema standardima proizvođača
Što se nudi
• suradnja s renomiranim i globalno prepoznatim automobilskim markama
• stručna podrška u uspostavi prodajnih i servisnih procesa
• pristup službenim edukacijama, tehničkoj dokumentaciji i sustavima proizvođača
• dugoročno partnersko poslovanje na rastućem tržištu
Način prijave
Zainteresirani subjekti pozivaju se da dostave:
• osnovne podatke o tvrtki
• opis postojeće ili planirane lokacije (s fotografijama, ako je moguće)
• kratki pregled dosadašnjeg iskustva u automobilskoj industriji.
Prijave i upite potrebno je poslati e-poštom na adresu [email protected].
Rok za zaprimanje iskaza interesa: 28. 2. 2026.
C Automobil Import d.o.o. zadržava pravo kontaktirati isključivo s kandidatima koji uđu u uži izbor.
Više informacija na www.citroen.hr