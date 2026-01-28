najavljeno otvaranje novih barova

Yellow Submarine u 2025. ostvario rekordne prihode od 35 milijuna eura

28. siječnja 2026.
Submarine Burger

Yellow Submarine

foto Vlad Basca
Roko Kalafatić
Roko Kalafatić

Prvi hrvatski lanac craft burger barova bilježi rekordne prihode i EBITDA-u, svi restorani posluju profitabilno, a fokus ostaje na rastu

Za prvi hrvatski lanac craft burger barova Yellow Submarine je, otkriva nam partner i jedan od direktora tvrtke Luka Jureško, 2025. godina bila rekordna po prihodima i EBITDA-i. Konsolidirano s poslovanjem u Rumunjskoj, kompanija je prošlu godinu zaključila s oko 35 milijuna eura prihoda, što predstavlja osjetan rast u odnosu na 2024., kada su prihodi iznosili približno 30 milijuna eura.

