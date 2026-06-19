Triglav osiguranje i Imex banka pokrenuli partnerstvo

Suradnja spaja usluge koje se prirodno nadopunjuju, donoseći klijentima brza i dostupna rješenja točno tamo gdje su im potrebna

Triglav osiguranje i Imex banka započinju poslovnu suradnju kojom klijentima Imex banke postaje dostupno ugovaranje proizvoda osiguranja, na način koji je jednostavan za korištenje i jasno uklopljen u svakodnevne financijske aktivnosti klijenata.

- Partnerstva poput ovoga nisu za nas samo kanal distribucije, već način kako osiguranje učiniti relevantnijim u svakodnevnom kontekstu naših klijenata. Suradnjom s Imex bankom želimo omogućiti dostupnija, relevantnija i personaliziranija digitalna rješenja koja odgovaraju njihovim stvarnim životnim potrebama na jednom mjestu i uz povjerenje dviju snažnih institucija. Vjerujemo da povezivanje sektora osiguranja i bankarstva donosi dodatnu vrijednost za klijente jer im omogućuje da na jednom mjestu zadovolje više financijskih potreba, uz visoku razinu sigurnosti i povjerenja. To podrazumijeva i odgovornost u načinu kako dizajniramo suradnje, od prvog kontakta do same realizacije, kako bi iskustvo za klijenta ostalo jasno i dosljedno u svakom segmentu - izjavila je Vilma Učeta-Duzlevska, predsjednica Uprave Triglav osiguranja.

Suradnja s bankom za Triglav osiguranje predstavlja važan strateški iskorak u daljnjem razvoju i dostupnosti digitalnih usluga i proizvoda. Otvaranjem ovog bankarskog kanala Triglav osiguranje približava se klijentima kroz dodatni i njima već poznat i pouzdan kanal distribucije koji klijentima omogućuje da svoje financije vode s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme.

- Razvoj banke danas više nije pitanje širenja ponude u klasičnom smislu, nego sposobnosti da se različite usluge povežu u cjelinu koja klijentu ima smisla. Naši klijenti ne žele dodatne proizvode kao takve, već žele rješenja koja su im dostupna u trenutku kada su im potrebna i u okviru odnosa koji već imaju. U tom smislu, uvođenje osigurateljnih proizvoda nije novost nego logičan nastavak onoga što već gradimo. Ključno nam je bilo da to napravimo s partnerom koji razumije važnost operativne jednostavnosti, ali i dugoročnog odnosa s klijentom. Triglav osiguranje u tom je pogledu prirodan izbor - izjavila je Dijana Kalinić, članica Uprave Imex banke.

Ovim partnerstvom Triglav osiguranje dodatno učvršćuje svoju prisutnost na hrvatskom tržištu i nastavlja razvijati model suradnje s partnerima koji omogućuju veću dostupnost usluga, dok Imex banka ovim iskorakom dodatno razvija ponudu u smjeru povezanih i funkcionalnih rješenja koja odgovaraju načinu na koji klijenti danas koriste financijske usluge.

Triglav osiguranje dio je Grupe Triglav, najveće osiguravajuće i financijske skupine na području Slovenije i Adria regije koje sljedeće godine slavi 60 godina, s pravom nosi epitet jedne od najstarijih osigurateljnih kuća u Hrvatskoj. Pozicioniran je kao osigurateljno društvo koje kontinuirano raste i razvija te ujedno predstavlja standard kvalitete i profesionalnosti.