U novom broju čitajte o KPI-jevima u državnim poduzećima

Novi broj donosi pregršt zanimljivih tema, od državnih tvrtki, preko Trumpove carinske politike i pada broja narudžbi do merkantilizma

Hoće li zahvaljujući pristupu OECD-u državna poduzeća napokon dobiti imperativ da postavljaju realne i mjerljive KPI-jeve (key performance indicators – ključni pokazatelji uspješnosti), njihove uprave da ih ostvaruju, a nadzorni odbori i skupštine da nagrađuju ili kažnjavaju uprave ovisno o njihovoj uspješnosti? I koji bi to KPI-jevi trebali biti? Sve to pitamo se u ovotjednoj temi broja.

Velike tvrtke zasad samo najavljuju oprez i pokušavaju ne paničariti, no mnoge vuku neke poteze za jačanje efikasnosti i otpornosti. Mali pak nabrajaju probleme u kojima se već nalaze i ne skrivaju strah od izglednog posrtanja europskoga gospodarstva i osjetnog usporavanja domaćega. Da se pad broja narudžbi već itekako osjeti pišemo u novom broju.

SAD se smatra pobjednikom carinskog rata jer je BDP u trećem kvartalu porastao za 4,4 posto. Kineski rast ostao je na planu – pet posto – uz rekordan izvozni suficit. A EU se pravi važan jer nije pao u recesiju. U 2026. veća opasnost prijeti od sloma tržišta državnih obveznica nego od carina, o čemu u novoj kolumni piše Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Najveći kupac trupaca od Hrvatskih šuma ove će godine biti Šerif grupa, u vlasništvu dviju obitelji: Pašić i Baraković. Ona će moći kupiti 152 tisuće kubnih metara trupaca. No koliko god u Šerif grupi mogu biti zadovoljni odobrenim količinama, izgleda da njezine čelne ljude – Damira Pašića i sestru mu Dijanu Baraković – boli glava zbog poskupljenja trupaca, čija je cijena unatrag nekoliko godina gotovo udvostručena. Zato donosimo kompanijsku priču o Šerif grupi.

U novom broju razgovaramo i s predsjednicom Uprave Plive Nikolinom Dizdar Čehulić, ali i s predsjednikom Uprave tvrtke InterCapital ETF Krešom Vugrinčićem. Raspisali smo i poduzetničku priču Ante Čikotića koji stoji iza tvrtke Inovapro, a par stranica posvetili smo i merkantilizmu, staroj, ali vrlo žilavoj ekonomskoj doktrini.