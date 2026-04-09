U novom broju donosimo listu '40 ispod 40' najuspješnijih poduzetnika!

Za novi broj Lidera izdvojili smo '40 ispod 40', analizirali kompaniju Tommy, ali i doznali da bi Hrvatska možda mogla izbjeći krizu

Iako je Hrvatska uistinu malo tržište, izdvojiti 40 najuspješnijih poduzetnika mlađih od 40 godina pokazalo se kao pravi izazov. Zato smo za svoju rang-listu postavili jasne kriterije: osoba mora biti osnivač ili osnivačica, mora imati aktivnu ulogu u kompaniji, dakle mora biti na položaju direktora, i tvrtka bi trebala imati prihode veće od milijun eura. Naravno, uključili smo i neke meke kriterije pa smo na nju uvrstili i četvero poduzetnika s prihodima manjima od milijun eura, ali čija je priča toliko inspirativna da ih jednostavno nismo mogli izostaviti. Koji su se sretnici našli na listi doznajte u novom broju Lidera.

Budući da se situacija mijenja gotovo dnevnim ritmom, dok Hrvatska ne potroši gorivo za aktualan gospodarski rast, svjetska situacija mogla bi se koliko-toliko normalizirati. Postizanje primirja između SAD-a i Irana ide tomu u prilog, pa bi ovoga puta možda mogla i preskočiti dublju krizu. Naravno, ako u međuvremenu nađe novo gorivo, o čemu pišemo u aktualnoj temi novog broja.

Zbog uznapredovale umjetne inteligencije premijeri, ministri, šefovi agencija i saveza, interni, eksterni i državni revizori ubuduće neće imati izliku 'nismo znali' kad izbije neka afera s krađom javnog novca. Imaju na raspolaganju AI agente. Tko ih na vrijeme ne angažira, sâm postaje sumnjiv, piše u ovotjednoj kolumni Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Nema ništa jače od ideje kojoj je sazrelo vrijeme – izjavio je još u 19. stoljeću čuveni francuski književnik Victor Hugo. Prema svemu sudeći, Tomislav Mamić, Tommyjev stopostotni vlasnik, još važe je li sazrelo vrijeme za ideju da svoju kompaniju izvede na Zagrebačku burzu. Početkom ožujka medijima se gromoglasno prenijela vijest, koju je objavio Jutarnji list, da su sve pripreme gotove i da je sve, osim konačne odluke, spremno da Tommy krene u IPO. Nešto više od mjesec dana nakon te vijesti iz splitske kompanije na naš upit je li odluka u međuvremenu donesena ne stižu 'ni pismo ni razglednica', no to nas nije zaustavilo da ispričamo kompanijsku priču o ovom trgovačkom lancu.

Osim toga, za novi broj Lidera razgovarali smo s direktorom u Altpru Tinom Vidukom, ali i s direktoricom Hrvatske udruge banaka Tamarom Perko. Ispisali smo i poduzetničku priču Marka Brajkovića koji stoji iza tvrtke Lively Roasters, a uz sve to donosimo i prilog 'IT i data centri'