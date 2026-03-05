Uspješno obavljeni radovi na prespoju plinovoda Zabok - Lučko

Na prespoju plinovoda bilo je angažirano 14 djelatnika Plinacra i 50 djelatnika člana zajednice izvođača radova Monting

U sklopu završetka izgradnje magistralnog plinovoda Zabok - Lučko 4. ožujka u večernjim satima uspješno je obavljeno prespajanje plinovoda na postojeći međunarodni plinovod Rogatec - Zabok DN 500/50. Tijekom aktivnosti koje su trajale tri dana, obavljeno je i kontrolirano ispuštanje prirodnog plina na blokadno-ispuhivačkoj stanici Sveti Križ Začretje. Postupak ispuštanja plina proveli su stručni djelatnici Plinacra uz maksimalne sigurnosne mjere, vodeći računa o sigurnosti ljudi i zaštiti okoliša. Na prespoju plinovoda bilo je angažirano 14 djelatnika Plinacra i 50 djelatnika člana zajednice izvođača radova MONTING d.o.o.

Radovi na magistralnom plinovoda Zabok - Lučko započeli su u veljači prošle godine, a cijelom svojom dužinom plinovod se izvodi kao podzemna instalacija s izuzetkom gradnje nadzemnih objekata na mjestima ugradnje blokadnih stanica, međučistačkih stanica te plinskih čvorova. Trasa plinovoda duga je 36 km i gotovo u cijelosti se nalazi u koridoru postojećeg magistralnog plinovoda Zabok - Zagreb i magistralnog plinovoda Zagreb zapad - istok. Financiran je uz potporu Vlade Republike Hrvatske sredstvima Dodataka Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za projekt Jačanje plinske infrastrukture.

Završetak radova na izgradnji i puštanje u probni rad očekuje se potkraj svibnja ove godine.

Uz spomenuti plinovod, planom je uz proširenje kapaciteta terminala za UPP na otoku Krku predviđena i izgradnja plinovoda Zlobin - Bosiljevo (već je izgrađen i nalazi se u radu) te plinovoda Bosiljevo – Sisak i Kozarac - Sisak. Kapacitet plinovoda od Zlobina preko Bosiljeva, Siska i Kozarca prema Mađarskoj povećat će se na maksimalno mogućih 3,5 milijardi metara kubnih godišnje (ovisno o usmjeravanju plina prema Sloveniji), dok će se izgradnjom plinovoda prema Sloveniji fazom 1 na dionici Zabok - Lučko omogućiti kapacitet transporta plina od oko 1,5 milijardi.