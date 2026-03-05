Gradovi koji koriste AI upravljaju podacima, ostali posljedicama

AI podatke pretvara u odluke: gradovi raspoređuju resurse pametnije, smanjuju troškove i podižu usluge građanima bez nove infrastrukture

Na splitskim je ulicama nedavno implementiran Inteligentni transportni sustav, koji se smatra jednim od najmodernijih u ovom dijelu Europe, čime su vidno smanjene prometne gužve te je znatno podignuta razina sigurnosti i kvalitete života svih građana. Iza toga tehnološkog iskoraka stoji domaći King ICT, a Matija Mandić, direktor Sektora integrirane sigurnosti i pametnih sustava, detaljno objašnjava projekt koji je Split lansirao u vrh europskih pametnih gradova te iznosi viziju daljnjega strateškog razvoja tvrtke.

Nedavno ste završili ITS sustav u Splitu. Koje su njegove najvažnije značajke?

– Riječ je o cjelovitom design & build-projektu kojim smo izgradili kompletnu tehnološku okosnicu za upravljanje prometom u gradu, od infrastrukture do inteligentnoga upravljačkog sloja. Projekt obuhvaća visokodostupnu IT infrastrukturu, optičku komunikacijsku mrežu, novu generaciju semaforskih uređaja, AI videoanalitički sustav kamera, sustav za nadzor kvalitete zraka, promjenjive prometne znakove, aplikacije za informiranje putnika te centralni sustav upravljanja. Ključna promjena je u načinu upravljanja prometom. Semafori više ne rade prema unaprijed definiranim programima, već se u stvarnom vremenu prilagođavaju uvjetima na terenu. Sustav analizira količinu prometa, dužinu kolona i opterećenje pojedinih smjerova te automatski optimira signalne planove. Rezultat je protočniji promet, manje zaustavljanja i učinkovitije korištenje postojeće infrastrukture. Sustav dodatno omogućuje prioritet javnom prijevozu i hitnim službama, integrira videonadzor s analitikom, podatke o kvaliteti zraka i informacijske kanale prema građanima.

Na kojim još projektima, osim ITS-a, primjenjujete AI za rješavanje konkretnih problema u gradovima?

– Umjetna inteligencija danas je operativni alat, a ne futuristički dodatak sustavu. Primjenjujemo je u prometu, komunalnim sustavima, upravljanju javnim prostorom i sigurnosti. Primjerice, pametne kamere mogu detektirati nepropisno odlaganje otpada, prepoznati vrstu otpada i automatski generirati prijavu mjerodavnim službama. U zaštićenim gradskim jezgrama sustav može registrirati kršenje komunalnih odluka. No prava vrijednost tehnologije nije u nadzoru, već u pravodobnom upozoravanju i prioritetizaciji incidenata. Ključ je u automatizaciji: sustav prepoznaje problem, kategorizira ga i u realnom vremenu prosljeđuje odgovornoj službi. Time gradske službe prelaze s reaktivnog na aktivno upravljanje. Gradovi koji se koriste AI-jem upravljaju podacima i procesima. Oni koji se njime ne koriste upravljaju posljedicama.

Koje su prednosti korištenja AI-ja u digitalizaciji gradske infrastrukture u odnosu na tradicionalne sustave?

– Gradovi danas nisu bez podataka, oni su zatrpani podacima. Ključna prednost AI-ja u tome je što podatke pretvara u odluke. Filtrira nebitne informacije, prepoznaje obrasce i povezuje podatke iz različitih sustava – prometa, komunalnih službi i sigurnosti – u jedinstvenu sliku stanja u gradu. Tradicionalni sustavi reagiraju kada se događaj već dogodi. AI sustavi analiziraju trendove, prepoznaju rizične situacije i omogućuju prediktivno upravljanje. Drugim riječima, AI omogućuje gradovima pametniju raspodjelu resursa, smanjenje troškova intervencija i višu razinu usluge građanima, bez nužnog povećanja infrastrukture.

Što King ICT izdvaja od domaće i strane konkurencije u području smart city-rješenja?

– Naša je prednost sposobnost kompleksne integracije. Ne isporučujemo izolirane komponente, nego gradimo cjelovite integrirane sustave koji povezuju infrastrukturu, softver, AI i vlastiti hardver. Upravo ta sposobnost povezivanja različitih tehnoloških slojeva čini razliku u odnosu na klasične integratore ili proizvođače pojedinačnih rješenja. Razvili smo i vlastiti integracijski uređaj, Fusion Edge Device, koji, osim što štiti opremu u vanjskim ormarićima i nadzire radne uvjete, u realnom vremenu povezuje AI videoanalitičke kamere i semaforsku signalizaciju. Takva rješenja već su implementirana u Zagrebu, Splitu i drugim gradovima.

Kako planirate širiti portfelj i na koja se tržišta fokusirate?

– Fokusirani smo na primjenu nove generacije multimodalnih AI sustava koji kombiniraju video, zvuk i druge senzorske podatke u jedinstveni operativni model upravljanja gradom. Naš je cilj omogućiti gradovima da u gotovo realnom vremenu vide, čuju i razumiju što se događa u prostoru kojim upravljaju te reagiraju prije nego što problem eskalira. Sljedeća faza razvoja usmjerena je na prediktivne i djelomično autonomne sustave koji će predlagati i automatski provoditi optimalne operativne odluke. Europska unija naše je prvo tržište, jer regulatorni okvir i investicijski ciklusi potiču pametnu i održivu mobilnost. No tehnologija koju razvijamo nema regionalna ograničenja, projektirana je globalno, skalabilna i prilagodljiva različitim urbanim ekosustavima. U području primjene AI-ja u prometu i sigurnosti ne želimo biti samo regionalni igrač. Igramo ozbiljnu Ligu prvaka, a interes europskih gradova to potvrđuje i to je tek početak.