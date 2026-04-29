Poslovni rezultati

Ericsson Nikola Tesla u prvom tromjesečju povećao prihode i dobit

29. travnja 2026.
Ericsson Nikola Tesla

Ericsson Nikola Tesla

foto Hrvoje Mihajlic
Lider
Lider

Prihodi od prodaje iznose 61 milijun eura uz operativnu dobit od 7,5 milijuna eura te neto dobit od 6,2 milijuna eura

Ericsson Nikola Tesla u prvom je tromjesečju 2026. ostvario rast prihoda i dobiti, potvrđujući stabilnost poslovanja u zahtjevnom tržišnom i tehnološkom okruženju. Prema objavljenim financijskim rezultatima, prihodi od prodaje iznosili su 61 milijun eura, uz operativnu dobit od 7,5 milijuna eura i neto dobit od 6,2 milijuna eura.

U kompaniji ističu kako su rezultati potpomognuti visokom operativnom učinkovitošću te uravnoteženim doprinosom svih poslovnih segmenata, uz snažan novčani tok iz poslovnih aktivnosti i stabilnu bilancu.

Predsjednik Uprave Siniša Krajnović naglasio je da ostvareni pokazatelji potvrđuju otpornost poslovnog modela i sposobnost provedbe strateških ciljeva. Poseban fokus tijekom tromjesečja bio je na aktivnostima koje stvaraju temelje dugoročnog rasta, uključujući definiranje strategije ENT2030, razvoj novih poslovnih prilika te nastavak ulaganja u digitalnu transformaciju, automatizaciju procesa, umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost.

Telekomi, javni sektor i izvoz

Na domaćem tržištu Ericsson Nikola Tesla nastavio je s realizacijom ugovorenih projekata u području telekomunikacijskih rješenja, ponajprije kroz modernizaciju i proširenje mreža vodećih operatora. Višegodišnja suradnja s Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska usmjerena je na daljnji razvoj 5G tehnologije, optimizaciju mrežnih resursa i podizanje kvalitete usluga.

Segment Digitalnog društva nastavio je jačati razvojnu dinamiku kroz projekte za javni sektor, osobito u području zdravstva, javne uprave te javne i nacionalne sigurnosti. U tom je kontekstu započela i provedba strateškog partnerstva industrije i akademske zajednice, usmjerenog na razvoj besposadnih i autonomnih sustava za primjenu u sustavima za kritične zadaće.

Na izvoznim tržištima kompanija je zadržala snažnu tehničku i operativnu prisutnost kroz projekte modernizacije mobilnih mreža i razvoj partnerstava u Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo.

R&D kao stup stabilnosti

Softversko inženjerstvo i usluge i dalje su jedan od ključnih stupova stabilnosti poslovanja. Istraživačko-razvojni centar Ericssona Nikole Tesle zadržao je visoku razinu aktivnosti i stabilne kapacitete, uz snažnu uključenost u razvoj naprednih RAN i softverskih rješenja unutar Ericsson Grupe, dok usluge i rješenja za kupce dodatno jačaju poslovanje na međunarodnim tržištima.

Dionice Ericssona Nikole Tesle uvrštene su na Zagrebačka burza, na Redovitom tržištu, pod oznakom ERNT. Iz kompanije poručuju kako će i u nastavku 2026. ostati usmjereni na dosljednu provedbu strateških prioriteta, odgovorno upravljanje i očuvanje stabilnih operativnih rezultata, s ciljem dugoročnog rasta vrijednosti za zaposlenike, kupce i dioničare.

