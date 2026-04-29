Ericsson Nikola Tesla u prvom tromjesečju povećao prihode i dobit

Prihodi od prodaje iznose 61 milijun eura uz operativnu dobit od 7,5 milijuna eura te neto dobit od 6,2 milijuna eura

Ericsson Nikola Tesla u prvom je tromjesečju 2026. ostvario rast prihoda i dobiti, potvrđujući stabilnost poslovanja u zahtjevnom tržišnom i tehnološkom okruženju. Prema objavljenim financijskim rezultatima, prihodi od prodaje iznosili su 61 milijun eura, uz operativnu dobit od 7,5 milijuna eura i neto dobit od 6,2 milijuna eura.

U kompaniji ističu kako su rezultati potpomognuti visokom operativnom učinkovitošću te uravnoteženim doprinosom svih poslovnih segmenata, uz snažan novčani tok iz poslovnih aktivnosti i stabilnu bilancu.

Predsjednik Uprave Siniša Krajnović naglasio je da ostvareni pokazatelji potvrđuju otpornost poslovnog modela i sposobnost provedbe strateških ciljeva. Poseban fokus tijekom tromjesečja bio je na aktivnostima koje stvaraju temelje dugoročnog rasta, uključujući definiranje strategije ENT2030, razvoj novih poslovnih prilika te nastavak ulaganja u digitalnu transformaciju, automatizaciju procesa, umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost.

Telekomi, javni sektor i izvoz

Na domaćem tržištu Ericsson Nikola Tesla nastavio je s realizacijom ugovorenih projekata u području telekomunikacijskih rješenja, ponajprije kroz modernizaciju i proširenje mreža vodećih operatora. Višegodišnja suradnja s Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska usmjerena je na daljnji razvoj 5G tehnologije, optimizaciju mrežnih resursa i podizanje kvalitete usluga.

Segment Digitalnog društva nastavio je jačati razvojnu dinamiku kroz projekte za javni sektor, osobito u području zdravstva, javne uprave te javne i nacionalne sigurnosti. U tom je kontekstu započela i provedba strateškog partnerstva industrije i akademske zajednice, usmjerenog na razvoj besposadnih i autonomnih sustava za primjenu u sustavima za kritične zadaće.

Na izvoznim tržištima kompanija je zadržala snažnu tehničku i operativnu prisutnost kroz projekte modernizacije mobilnih mreža i razvoj partnerstava u Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo.

R&D kao stup stabilnosti

Softversko inženjerstvo i usluge i dalje su jedan od ključnih stupova stabilnosti poslovanja. Istraživačko-razvojni centar Ericssona Nikole Tesle zadržao je visoku razinu aktivnosti i stabilne kapacitete, uz snažnu uključenost u razvoj naprednih RAN i softverskih rješenja unutar Ericsson Grupe, dok usluge i rješenja za kupce dodatno jačaju poslovanje na međunarodnim tržištima.

Dionice Ericssona Nikole Tesle uvrštene su na Zagrebačka burza, na Redovitom tržištu, pod oznakom ERNT. Iz kompanije poručuju kako će i u nastavku 2026. ostati usmjereni na dosljednu provedbu strateških prioriteta, odgovorno upravljanje i očuvanje stabilnih operativnih rezultata, s ciljem dugoročnog rasta vrijednosti za zaposlenike, kupce i dioničare.