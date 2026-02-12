Zaklada za okoliš dalmatinskih otoka dovodi Bena Goldsmitha

Osnivač globalne mreže Conservation Collective pokrenute 2008. godine s ciljem potpore projektima zaštite prirode u lokalnim zajednicama

Dalmatinski arhipelag jedno je od prirodno najbogatijih područja Hrvatske koje zahtijeva sustavnu i dugoročnu zaštitu. Klimatske promjene i prekomjerna eksploatacija sve snažnije utječu na okoliš i svakodnevni život otočnih zajednica.

U takvom kontekstu sve veću važnost imaju inicijative koje povezuju lokalne zajednice, stručna znanja i cjelovite pristupe zaštiti prirode. Jedna od njih je Zaklada za okoliš dalmatinskih otoka, posvećena očuvanju prirode i bioraznolikosti jednog od najvrjednijih prirodnih područja Lijepe Naše. Od svog osnutka 2023. godine, Zaklada je podržala ukupno 17 projekata, dok se trenutno provodi njih 10.

Ovoga ožujka, Zaklada će ugostiti Bena Goldsmitha, osnivača globalne mreže Conservation Collective pokrenute 2008. godine s ciljem potpore projektima zaštite prirode u lokalnim zajednicama. Danas okuplja više od 20 institucija diljem svijeta, među kojima je i Zaklada za okoliš dalmatinskih otoka.

Na događanju u organizaciji Zaklade sudionici će imati priliku čuti kako se znanje, inovacije i ulaganja mogu usmjeriti prema trajnoj zaštiti prirode i stvaranju konkretnih rezultata na terenu. Ben Goldsmith osnivač je i CEO londonskog investicijskog fonda usmjerenog upravo na ulaganja u tvrtke s naglaskom na održivost i energetsku učinkovitost, te bivši neizvršni direktor u britanskom Ministarstvu okoliša, hrane i ruralnih pitanja od 2018. do 2022. godine.

Također je veliki zagovaratelj rewildinga, progresivnog pristupa zaštiti i obnavljanju prirode koji se temelji na prepuštanju ekosustava prirodnim procesima, kroz povratak autohtonih vrsta, a sve to uz minimalnu ljudsku intervenciju.

Uz Goldsmitha, gost događanja bit će i Alex MacDonald, serijski poduzetnik i suosnivač investicijske platforme Sequel koja povezuje vrhunske sportaše s najboljim startupovima na svijetu. Danas je aktivni investitor u više od 60 startupova i venture fondova, te donator Zaklade za okoliš dalmatinskih otoka.

- Ovim događajem želimo otvoriti razgovor o dugoročnim rješenjima za očuvanje dalmatinskih otoka i pokazati kako se uspješni modeli zaštite prirode mogu primijeniti i u našem lokalnom kontekstu. Fokus je na društveno odgovornim projektima i suradnji s otočnim zajednicama, koje su ključne za trajnu zaštitu okoliša - istaknuo je Vladimir Maoduš, predsjednik Upravnog odbora Zaklade.

Projekti Zaklade usmjereni su na vrlo konkretna pitanja - smanjenje plastičnog otpada, očuvanje vodnih resursa te zaštitu morskih i kopnenih ekosustava. Aktivnosti se provode na brojnim otocima, uključujući Šipan, Zlarin, Hvar, Korčulu, Dugi otok i Silbu, u suradnji s lokalnim udrugama, znanstvenim institucijama i međunarodnim partnerima.

Rad Zaklade prepoznale su i podržale brojne domaće kompanije. Hrvatska hotelska grupacija Adriatic Luxury Hotels (dio Luksic Grupe) među prvima se pridružila inicijativi, kao i InterCapital, vodeća regionalna investicijska kuća koja je također kontinuirano uz Zakladu od njenog samog početka 2023. godine. Hrvatski tehnološki lider KONČAR, kao i vodeća hrvatska turistička kompanija Valamar, inicijativi su se pridružile prošle godine. Tu su također i poznati hrvatski poduzetnici, među kojima se ističe Emil Tedeschi, osnivač i predsjednik uprave Atlantic Grupe, kao i Michael Unsworth, poznati britanski poduzetnik i bivši investicijski bankar koji već dugi niz godina aktivno radi na razvoju turizma i kulture na otoku Korčuli.

- Iznimno sam ponosan što je Adriatic Luxury Hotels bio među prvim partnerima koji su podržali Zakladu za okoliš dalmatinskih otoka, koja je dio Conservation Collective-a. Zaštita hrvatske obale za nas nije samo odgovornost, već i strateški prioritet jer je to jedan od posljednjih, uistinu netaknutih obalnih okoliša u Europi, a dugoročni uspjeh hrvatskog turizma ovisi o njegovom očuvanju. Podrška DIEF-u u potpunosti je u skladu s našom strategijom održivosti i našom predanošću očuvanju jednog od ključnih stupova na kojima je izgrađeno naše poslovanje - izjavio je Davor Luksic, predsjednik Nadzornog odbora ALH-a.

- KONČAR je posljednje desetljeće posebno posvećen razvoju naprednih tehnologija koje doprinose održivijoj budućnosti, a naš ulazak u partnerstvo sa Zakladom okoliš dalmatinskih otoka logičan je nastavak te misije. Dalmatinski arhipelag jedno je od najvrjednijih prirodnih područja Hrvatske i vjerujemo da snažna suradnja između gospodarstva, lokalnih zajednica i stručnjaka može donijeti konkretne, mjerljive i dugoročne rezultate u njegovu očuvanju. Ponosni smo što možemo podržati projekte koji osiguravaju održive modele života i razvoja na otocima te pridonose zaštiti bioraznolikosti i prirodnih resursa za generacije koje dolaze - naglasio je Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Rad Zaklade prepoznat je od strane poznatog rock sastava Depeche Mode i švicarskog proizvođača satova Hublot koji su podržali projekte Plastic-Free Croatian Island na Dugom otoku te Refill Hvar na otoku Hvaru u okviru kojeg je uspostavljena mreža javnih slavina s ciljem izravnog smanjenja upotrebe plastičnih boca i poticanja održivih navika među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima. Turistička agencija Inntravel pružila je podršku projektu obnove starih pješačkih puteva u Općini Jelsa.

Među ostalim podržanim projektima ističu se ReefQuest - projekt zaštite endemskog busenastog koralja, zatim projekt Očuvanja vodnih resursa i bioraznolikosti Zlarina te Djeca Šipana za otok bez plastike - projekt koji aktivno uključuje najmlađe u zaštitu okoliša svojih zajednica.