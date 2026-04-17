Zoran Pavletić, Tesla Kabeli: Hrvatski kreditni rejting otvara prilike

Očekujemo da će investicijski trend nastaviti u pozitivnom smjeru, kratkoročno i dugoročno veliki je to potencijal za rast poslovanja

Tvrtka Tesla Kabeli specijalizirana je za veleprodaju i distribuciju kabela i vodova na domaćem i inozemnom tržištu. Članica je austrijske grupacije Meinhart Group, jedne od najvećih kabelskih grupacija u Europi, što joj, prema riječima Zorana Pavletića, direktora Tesla Kabela, omogućava pristup najvećim svjetskim proizvođačima kabela.

Kakva je pozicija tvrtke Tesla Kabeli u okviru Meinhart Grupe i kako se odražava na strateški razvoj?

– Tesla Kabeli kao jedna od najvećih kabelskih tvrtki u Hrvatskoj i regiji, zajedno s ostalim članicama Meinhart Grupe, čini jednu od najvećih kabelskih grupacija u Europi i imamo ugovorene dugogodišnje poslovne suradnje s najvećim proizvođačima kabela u svijetu. Kontinuiranim odličnim poslovnim rezultatima, tržišnim udjelom, visokokvalitetnim ljudskim resursima i pozitivnim pristupom u formiranju kabelskog tržišta u Hrvatskoj i regiji, prema svim pokazateljima i povratnim informacijama od Meinhart Grupe, imamo važnu ulogu unutar grupacije, što dokazuje i pokrenuta zemljišna i građevinska investicija u poslovne objekte u Hrvatskoj za potrebe Tesla Kabela. Sudjelovanje i rad u okružju takve poslovno uspješne kabelske organizacije strateški za nas znači potpuno otvoreni pristup najvećim svjetskim proizvođačima kabela, najbolje komercijalne uvjete s obzirom na potencijal količina cijele grupe, prioritete u kupnji godišnjih proizvodnih kapaciteta kabela, korištenje količinski i asortimanski najvećega kabelskog lagera u Europi svaki dan, a rezultat navedenoga sve jača je tržišna pozicija u kabelskom biznisu.

Koliko investicijski trendovi u Hrvatskoj i regiji utječu na sektor distribucije kabela?

– Naš posao u potpunosti ovisi o kretanjima investicijskih trendova. Svaki pozitivan gospodarski trend koji rezultira novim investicijama kako u privatnom tako i u javnom sektoru daje nam priliku da stalnim i novim kupcima, investitorima i izvođačima pružimo još kvalitetniju uslugu u smislu veličine lagera, brzine isporuke, logističke podrške, pripreme robe za isporuke, financiranja projekata, stabilnosti i konkurentnosti cijena te kvalitete robe sukladno propisanim standardima. Tesla Kabeli osiguravaju pouzdanu opskrbu kabelima za sve vrste projekata, rješavajući investitorima i izvođačima svaki izazov u nabavi u skladu s njihovim zahtjevima. Kako bismo djelomično disperzirali ponekad očekivani negativniji investicijski trend, u nekom kraćem ili duljem razdoblju na tržištu Hrvatske i regije, poslovno smo prisutni s isporukama kabela i na tržištima zemalja diljem svijeta i to nas na neki način razlikuje od ostalih članica Meinhart Grupe. S obzirom na to da je Hrvatska u gornjem investicijskom sektoru (kreditni rejting A), može se očekivati da će se investicijski trend nastaviti u pozitivnom smjeru, a za nas je to kratkoročno i dugoročno veliki potencijal za rast poslovanja i prisutnost u većem dijelu realizacije projekata i investicija.

Kako se rast cijena metala i ostalih repromaterijala održava na poslovanje i kvalitetu kabela?

– Unazad šest godina tržište kabela suočava se s različitim vrstama poslovnih izazova i promjena. Naime, cijena bakra i aluminija u navedenom razdoblju doslovno se udvostručila. To rezultira angažmanom znatnih financijskih sredstva za održivost poslovanja i financiranje biznisa. Veliki problem, posebno zadnjih mjeseci, nagli je rast cijena metala i ostalih repromaterijala. Dolazi do potencijalnih problema s nestašicom repromaterijala za proizvodnju. Neki proizvođači kabela to već najavljuju za sljedeće razdoblje, što će rezultirati mogućim problemima u nabavi kabela. Uza sve navedeno, na tržištu je sve više pokušaja proizvodnje i uvoza kabela neodgovarajuće kvalitete, daleko ispod zahtijevanog i EU zakonom propisanog tehničkog standarda.

Mijenjate li često poslovne odluke zbog poremećaja u opskrbi?

– Odluke donosimo iznimno brzo, ponekad i više puta u danu. U uvjetima globalne geopolitičke nestabilnosti u Tesla Kabelima djelujemo brzo, fleksibilno i odlučno. Svjesni smo da upravo sposobnost prilagodbe i pravodobnog odlučivanja izravno utječe na naš uspjeh i zato tu odgovornost svakodnevno živimo. Rekao bih da je ovo razdoblje za nas izazovno, poslovno potencijalno opasno, ali s druge strane iznimno zanimljivo i kreativno.

