EcoCortec u Baranji gradi logistički centar vrijedan dva milijuna eura

Nova investicija u Belom Manastiru donosi moderni logistički centar koji će ubrzati isporuke i ojačati globalnu konkurentnost tvrtke

U baranjskoj tvornici EcoCortec, u vlasništvu američkog Hrvata Borisa Mikšića, položen je kamen temeljac za novi logistički centar čije se otvorenje očekuje u listopadu ove godine. Kao jednom od vodećih proizvođača antikorozivnih folija u Europi, ova investicija vrijedna dva milijuna eura označava početak nove faze snažne ekspanzije tvrtke. Postojećim kapacitetima u Belom Manastiru pridružit će se novi objekti veličine oko 1500 četvornih metara, čime će se stvoriti jedinstveno i visoko učinkovito središte za skladištenje i logistiku. Većinu građevinskih radova izvest će osječka tvrtka Massa, dugogodišnji i pouzdani partner na investicijskim projektima EcoCorteca. Ovo strateško proširenje objedinit će cjelokupnu logistiku, dodatno povećati učinkovitost poslovanja i ojačati globalnu konkurentnost tvrtke. Centralizacijom zaliha na jednom mjestu znatno će se optimizirati lanac opskrbe, osiguravajući tako još bržu isporuku kupcima, ali i smanjenje ekološkog otiska.

- Ovaj logistički centar nastavak je uspješnog projekta EcoCortec, koji je započeo još 2005. godine i s kojim živim zadnjih 20 godina. Novim proširenjem objedinjavamo skladištenje i znatno povećavamo našu operativnu učinkovitost, omogućujući bržu, kvalitetniju i konkurentniju uslugu našim kupcima na globalnoj razini. Posebno sam ponosan što je ovo i prava zelena investicija, preuređenjem postojećih objekata živimo načela kružne ekonomije i nastavljamo naš put održivog poslovanja - izjavio je Boris Mikšić, vlasnik Cortec korporacije, globalnog giganta za antikorozivnu zaštitu, čija europska tvrtka kći EcoCortec, posluje u Hrvatskoj i izvozi diljem svijeta.

Zahvaljujući svestranoj podršci Grada i timskom radu, realiziramo projekt koji nije samo strateška poslovna odluka za bržu isporuku, već i prava zelena investicija - dodaje Mikšić.

Na svečanosti je bilo nazočno i vodstvo Grada Belog Manastira na čelu s gradonačelnikom Igorom Pavelićem, koji je u svom obraćanju pohvalio suradnju s EcoCortecom. Podsjetio je da tvrtka već više od 20 godina uspješno posluje u Industrijskoj zoni grada te služi kao odličan primjer bliske suradnje poduzetništva i lokalne samouprave.

Koridor 5C kao strateška prednost

Dovršetak hrvatskog dijela koridora 5C pokazao se kao snažan investicijski zamašnjak za Beli Manastir. Puštanje u promet posljednjih pet kilometara autoceste prema Mađarskoj već je rezultiralo pojačanim interesom investitora za Poslovnu zonu, dok postojeći poduzetnici ubrzano šire svoje kapacitete.

- Sama ideja i izgradnja EcoCorteca u ovoj zoni temeljila se na planiranoj autocesti u našoj neposrednoj blizini. Od njenog otvorenja znatno smo bliži kupcima i brži u dostavama, što je u današnjem poslovanju od neprocjenjive važnosti - ističe Dijana Zrinski, direktorica tvrtke EcoCortec.

- Ulaganja i uspjeh EcoCorteca jasan su pokazatelj da je Hrvatska izvrsna lokacija za visokotehnološku proizvodnju. Potencijal za rast visokotehnoloških tvrtki ovdje je sve veći, što nas čini iznimno optimističnima za budućnost. Kao što sam već rekao, mogao sam pokrenuti proizvodnju bilo gdje u svijetu, ali ulaganje u Hrvatsku pokazalo se kao pun pogodak! Uspjeh naših tvrtki i izvoz na svjetska tržišta uvelike su doprinijeli promociji domaćih zelenih tehnologija, koje su danas prepoznate i cijenjene na globalnoj razini - naglašava Boris Mikšić.