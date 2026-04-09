Prema izvješću Avison Younga ulaganja u nekretnine lani su dosegnula 470 milijuna eura, cijena stanova i najamnine rastu, ponuda kasni za potražnjom

Hrvatsko tržište nekretnina završilo je 2025. godinu s investicijskim volumenom od 470 milijuna eura raspoređenih u 44 transakcije, što je 37 posto više nego godinu ranije. Prosječna veličina transakcije iznosila je 11 milijuna eura, a maloprodajni sektor činio je više od polovice ukupnog volumena, stoji u najnovijem izvješću Avison Younga za hrvatsko tržište nekretnina u prvom kvartalu 2026. godine.

Zagreb je, stoji u izvješću, privukao 37 posto svih ulaganja, Dalmacija 34 posto, a Istra i Kvarner 22 posto. Domaći investitori sudjelovali su u rekordnih 63 posto ukupnog volumena, dok su Česi s 15 posto i ulagači iz Bosne i Hercegovine s 11 posto bili najaktivniji strani kupci. Austrijanci, koji su godinama bili dominantni strani kupci, u posljednje tri godine uglavnom prodaju svoje udjele.