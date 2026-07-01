Končar D&ST ugovorio isporuku transformatora u Belgiju

Opseg radova uključuje projektiranje, proizvodnju, ispitivanje, isporuku, istovar i montažu predmetnih transformatora

Končar Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) i tvrtka za prijenos električne energije Elia Asset sa sjedištem u Belgiji, potpisali su ugovor za isporuku energetskih transformatora u ukupnoj vrijednosti većoj od 15 milijuna eura, izvijestili su u srijedu iz Končara D&ST.

Realizacija pojedinih isporuka očekuje se u razdoblju od 2028. do 2032. godine, dok će konačna vrijednost ugovora i količina isporučenih transformatora ovisiti o narudžbama kupca te može značajnije premašiti obvezujuće količine iz ugovora, naveli su iz te tvrtke.

Opseg radova uključuje projektiranje, proizvodnju, ispitivanje, isporuku, istovar i montažu predmetnih transformatora, uzimajući u obzir sve zakonske obaveze, zahtjeve kupca i standarde Končar D&ST-a. U toj tvrtki ocjenjuju da najnoviji ugovor predstavlja iskorak Končara D&ST na tržištu Belgije te da njime dalje jačaju poziciju na tržištu zapadne Europe.