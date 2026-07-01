Hrvatski Telekom i Beyond Now pokreću novu fazu AI transformacije

Suradnjom s Beyond Now, HT transformira B2B sustave i procese kako bi umjetna inteligencija preuzela središnju ulogu u poslovanju

Beyond Now, brzorastući pružatelj digitalnih platformi i rješenja za koordinaciju ekosustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji, danas je objavio novu fazu suradnje s Hrvatskim Telekomom, vodećim pružateljem komunikacijskih usluga u Hrvatskoj i članom Deutsche Telekom Grupe.

Kako se navodi u priopćenju, u okviru svoje strategije koja umjetnu inteligenciju stavlja u središte poslovanja, Hrvatski Telekom nastavlja pojednostavljivati korisničko iskustvo poslovnih korisnika, ubrzavati isporuku usluga te na tržište uvoditi nova rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji.

Nova faza suradnje obuhvaća primjenu umjetne inteligencije u tri ključna područja:

uvođenje usluga i proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji za poslovne korisnike u Hrvatskoj, uključujući AI osobnog asistenta koji će pružati podršku korisnicima na temelju platforme Beyond Now Wave AI

integraciju umjetne inteligencije i agentske umjetne inteligencije u poslovne sustave podrške (BSS), komercijalne i prodajne procese radi bržeg izlaska proizvoda i usluga na tržište, rješavanja korisničkih zahtjeva u stvarnom vremenu i smanjenja operativne složenosti

primjenu umjetne inteligencije u internim alatima i radnim procesima radi pojednostavljenja poslovanja te bržeg i učinkovitijeg rada.

Beyond Now i HT postupno uvode mogućnosti agentske umjetne inteligencije u poslovne procese, s fokusom na primjene koje donose mjerljive poslovne rezultate. To uključuje agentsku umjetnu inteligenciju koja pojednostavnjuje prodajne procese i obradu velikih poslovnih narudžbi, omogućuje dinamička korisnička sučelja te podržava autonomno rješavanje korisničkih zahtjeva tijekom cijelog životnog ciklusa usluge, uključujući nadogradnje, odobravanje popusta i izmjene poslovnih rješenja.

Takav pristup odražava pragmatičnu strategiju Hrvatskog Telekoma u primjeni umjetne inteligencije - AI se ne uvodi kao cilj sam po sebi, već ju se integrira u poslovne procese, komercijalne sustave i korisnička iskustva ondje gdje ona može unaprijediti korisničko iskustvo, smanjiti operativnu složenost i otvoriti nove izvore rasta.

Ovom fazom suradnje HT dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od predvodnika praktične primjene umjetne inteligencije u europskoj telekomunikacijskoj industriji, pokazujući kako operatori mogu prijeći iz faze digitalne transformacije u fazu AI-podržanog poslovnog rasta, uz stalni fokus na stvaranje vrijednosti za korisnike.

Ova nova faza nadovezuje se na B2B digitalnu transformaciju koju su Hrvatski Telekom i Beyond Now započeli 2023. godine modernizacijom BSS okruženja i uspostavom potpuno digitalnog iskustva kupnje za poslovne korisnike. Kroz platformu Beyond Now BSS Plus HT je digitalizirao i automatizirao procese kupnje, naručivanja i monetizacije usluga, omogućivši poslovnim korisnicima naručivanje cjelovitih rješenja putem interneta u svega nekoliko minuta. Time je vrijeme naručivanja skraćeno za 57 posto, dok je lansiranje novih proizvoda ubrzano s prethodnih šest do devet mjeseci na znatno kraće rokove.

Hrvatski Telekom primjer je telekomunikacijskog operatora koji je najprije izgradio snažne digitalne temelje, a sada ih koristi kako bi umjetnu inteligenciju primijenio na praktičan i učinkovit način, izjavio je Angus Ward, glavni izvršni direktor tvrtke Beyond Now.

- Upravo u tom smjeru vidimo razvoj cijele industrije. Umjetna inteligencija donosi stvarnu vrijednost operatorima samo kada je integrirana u stvarne poslovne procese, korisnička iskustva i modele monetizacije. Naša je uloga pružiti platformu koja operatorima omogućuje da svoje ambicije vezane uz umjetnu inteligenciju pretvore u usluge koje mogu brzo uvesti na tržište, komercijalizirati i razvijati dodao je Ward.

Da je sljedeća faza suradnje s Beyond Nowom usmjerena je na primjenu umjetne inteligencije ondje gdje ona može donijeti najveću vrijednost korisnicima i poslovanju HT-a dodala je Ivana Beli Oštarčević, direktorica Sektora za razvoj i upravljanje B2B portfeljem HT-a.

- Za naše poslovne korisnike to znači jednostavnije korisničko iskustvo, bržu isporuku usluga te pristup širem portfelju digitalnih rješenja i usluga temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Za Hrvatski Telekom to znači dodatno osnaživanje naših timova, brže uvođenje novih usluga na tržište i stvaranje novih prilika za rast. Zajedno s Beyond Now pokazujemo kako primjena umjetne inteligencije u telekomunikacijskoj industriji može biti praktična, strateški usmjerena i poslovno relevantna - istaknula je Beli Oštarčević.

Beyond Now surađuje s operatorima diljem svijeta kako bi im pomogao u učinkovitoj primjeni umjetne inteligencije u sve složenijim telekomunikacijskim okruženjima. Platforma tvrtke Beyond Now, temeljena na umjetnoj inteligenciji, podržava digitalnu trgovinu, poslovne sustave podrške (BSS), uspostavu tržišta, orkestraciju partnerskog ekosustava i monetizaciju usluga te operatorima omogućuje brže uvođenje i razvoj novih usluga za korisnike i partnere.