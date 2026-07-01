Nova Liderova aplikacija: Sve poslovne informacije na jednom mjestu

Lansiranje nove aplikacije slavimo posebnom ponudom za sve korisnike. Uz kod LJETO30 ostvarujete 30 posto popusta na sve pretplatne modele

Ako bismo trebali izdvojiti jedan zajednički izazov domaćih menadžera i poduzetnika, onda je to – borba s vremenom, a tom vječnom žongliranju ne pomaže činjenica da se informacije nalaze na desetke različitih mjesta. Tom izazovu odlučio je doskočiti Lider lansiravši potpuno novu aplikaciju koja na jednom mjestu objedinjuje vijesti, analize i alate za donošenje odluka.

Lansiranje nove aplikacije slavimo i posebnom ponudom za sve korisnike. Uz kod LJETO30 ostvarujete čak 30 posto popusta na sve pretplatne modele.

Sve na jednom mjestu

Nova aplikacija dostupna je na iOS-u, Androidu i desktopu te korisnicima omogućuje da u realnom vremenu prate najvažnija poslovna zbivanja, bez prebacivanja između različitih kanala.

Osim aktualnih vijesti s Liderova portala, aplikacija donosi i digitalno izdanje tiskanog Lidera, video sadržaj te podcaste s vodećim domaćim i regionalnim poduzetnicima. U nju je integrirana i konferencijska platforma putem koje se može pratiti i sudjelovati u Liderovim događanjima.

Naglasak je stavljen na brzinu i dostupnost informacija. Pretraživanje arhive omogućuje dolazak do konkretnih podataka u nekoliko sekundi, dok alat Lider Business Intelligence, koji uključuje AI alat i interaktivne rang-liste, pomaže u donošenju odluka temeljenih na podacima.

Aplikacija donosi i niz praktičnih funkcionalnosti za svakodnevno korištenje, od prilagodljivog prikaza članaka do mogućnosti slušanja sadržaja putem text-to-speech opcije. Dijeljenje važnih tekstova s kolegama ili suradnicima ide ekspresno, putem maila, WhatsAppa ili Vibera.

Sve vaše poslovne informacije, vijesti, analize, intervjui, podaci i trendovi, sada su dostupne kad god ih zatrebate, gdje god se nalazili.

Ograničena ljetna ponuda vrijedi samo kratko. Iskoristite 30% popusta na sve pretplate uz promo kod LJETO30 i osigurajte si pristup najkvalitetnijem poslovnom sadržaju tijekom ljeta i cijele godine.