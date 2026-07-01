Rheinmetall dovšio preuzimanje većinskog udjela u hrvatskom DOK-ING-u

Ubuduće će tvrtka DOK-ING Sigurnost i obrana poslovati pod imenom Rheinmetall Unmanned Vehicles, navodi se u priopćenju Rheinmetalla

Njemački Rheinmetall dovršio je stjecanje većinskog udjela u hrvatskoj tvrtki DOK-ING, izvijestila je u srijedu tvrtka iz Düsseldorfa. Kako je priopćio Rheinmetall, njemačka tvrtka stekla je 51 posto udjela u hrvatskom DOK-ING-u, dok će preostalih 49 posto zadržati Vjekoslav Majetić, osnivač i dosadašnji jedini vlasnik. Kupoprodajna cijena nije objavljena.

Ovom akvizicijom Rheinmetall je, u skladu sa svojom širom strategijom, proširio portfelj u sektoru besposadnih vozila, u kojem se DOK-ING Sigurnost i obrana smatra inovacijskim hubom.

Ubuduće će tvrtka DOK-ING Sigurnost i obrana poslovati pod imenom Rheinmetall Unmanned Vehicles, navodi se u priopćenju Rheinmetalla.

– Povezivanjem Rheinmetallove stručnosti u području taktičkih vozila s DOK-ING-ovim sposobnostima u području besposadnih vozila stvara se snažna tehnološka osnova sa značajnim potencijalom za budući razvoj – naveli su.

DOK-ING-ovu modularnu hibridnu platformu Komodo, namijenjenu teškim uvjetima rada i nosivosti veće od 8,5 tona, Rheinmetall želi nadopuniti različitim funkcionalnim modulima i kompletima opreme, uključujući sustave za izravnu i neizravnu paljbu, operacije razminiranja i polaganja mina, izviđačke senzore te logističke sustave.

– Sada možemo uspostaviti naš centar kompetencija u Hrvatskoj u području besposadnih i autonomnih vozila za vojne namjene. S ovom novom organizacijom cilj nam je ostvariti snažnu tržišnu poziciju u sektoru besposadnih borbenih i oklopnih vozila za borbenu potporu – istaknuo je dr. Björn Bernhard, izvršni direktor Rheinmetallove divizije Vehicle Systems Europe.

Rheinmetall vidi potencijal rasta tržišta besposadnih i autonomnih vozila, a akvizicijom jača prisutnost u Hrvatskoj, članici EU i NATO-a.

U priopćenju se ističe da DOK-ING i Rheinmetall planiraju razvijati raspon rješenja za borbene zadaće i borbenu potporu, poput projekta besposadnog naoružanog sustava za potporu pod nazivom Wingman.

Taj besposadni sustav namijenjen je djelovanju uz glavne borbene tenkove i borbena vozila pješaštva u zadaćama izviđanja i vatrene potpore, a planira se njegova integracija s postojećim Rheinmetallovim platformama, uključujući glavni borbeni tenk Panther KF51, oklopno vozilo za izvlačenje Büffel/Buffalo te oklopno inženjerijsko vozilo Kodiak.

Ugovor o stjecanju većinskog udjela u DOK-ING-u Rheinmetall je sklopio u ožujku ove godine. Tom prilikom osnivač te tvrtke Vjekoslav Majetić je naveo da taj korak osigurava 'da će razvoj, inženjerska izvrsnost i ključne kompetencije DOK-ING-a ostati u Hrvatskoj' te da će se time “dodatno osnažiti uloga Hrvatske unutar europske obrambene i tehnološke industrije'.

Rheinmetall je integrirana tehnološka grupacija sa sjedištem u Düsseldorfu i jedan od vodećih međunarodnih sustavnih dobavljača za obrambenu industriju te djeluje u kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i svemirskoj domeni.

DOK-ING je visokotehnološka hrvatska tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju naprednih besposadnih sustava namijenjenih djelovanju u opasnim i visokorizičnim okruženjima, primjerice u vojnom razminiranju i vojnim inženjerijskim operacijama.