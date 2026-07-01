AI neće riješiti manjak radnika ni povećati izvoz bez ključnog koraka



Na Liderovoj konferenciji poručeno je da umjetna inteligencija povećava produktivnost samo uz promjenu procesa, dok izvoz traži znanje

Manjak radne snage, niska produktivnost i potreba za izvozom složenijih proizvoda i usluga sve su važniji izazovi za hrvatske tvrtke. Umjetna inteligencija u tome može pomoći, ali samo ako se uvodi promišljeno, dok veća dodana vrijednost traži znanje, reference i sposobnost rješavanja zahtjevnih problema na stranim tržištima.