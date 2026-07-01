Tvrtke i tržišta

AI neće riješiti manjak radnika ni povećati izvoz bez ključnog koraka

1. srpnja 2026.
Konferencija o izvozu 2026. Darko Cmuk

Konferencija o izvozu 2026. Darko Cmuk

foto Ratko Mavar
Luka Kasalo
Luka Kasalo
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Na Liderovoj konferenciji poručeno je da umjetna inteligencija povećava produktivnost samo uz promjenu procesa, dok izvoz traži znanje

Manjak radne snage, niska produktivnost i potreba za izvozom složenijih proizvoda i usluga sve su važniji izazovi za hrvatske tvrtke. Umjetna inteligencija u tome može pomoći, ali samo ako se uvodi promišljeno, dok veća dodana vrijednost traži znanje, reference i sposobnost rješavanja zahtjevnih problema na stranim tržištima.

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#Izvoz#Inovacije#Radna Snaga#Drago Cmuk#Krešimir Paić#Umjetna Inteligencija
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