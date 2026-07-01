Novi BMW serije 7 predstavljen u Zagrebu

Najnaprednija Serija 7 donosi spoj progresivnog dizajna, inteligentnih tehnologija i vrhunske udobnosti za potpuno novo iskustvo putovanja

Novi BMW serije 7 hrvatskoj je publici premijerno predstavljen 30. lipnja u novo uređenom prodajnom salonu Tomić & Co. u Zagrebu. U novouređenom prostoru površine 722 četvorna metra, osmišljenom prema najnovijem BMW konceptu korisničkog iskustva, pred brojnim uzvanicima, poslovnim partnerima i zaljubljenicima u BMW brend predstavljena je nova generacija BMW-ove luksuzne perjanice.

Novi BMW serije 7 predstavlja prvo luksuzno vozilo marke koje donosi tehnologije razvijene u okviru Neue Klasse, BMW-ove nove generacije tehnoloških inovacija koja će obilježiti budućnost mobilnosti. Istodobno, riječ je o najopsežnijem ažuriranju modela koje je BMW Grupa dosad provela na Seriji 7, potvrđujući njezinu ulogu tehnološkog predvodnika unutar BMW ponude.

Razvijen sa strašću i oblikovan do najsitnijeg detalja, BMW serije 7 od svog predstavljanja 1977. godine kontinuirano postavlja standarde u segmentu luksuznih limuzina. Kroz gotovo pet desetljeća razvoja etablirao se kao simbol inovacija, naprednih tehnologija i vrhunske udobnosti, a nova generacija nastavlja tu tradiciju podižući iskustvo putovanja na još višu razinu.

Spajajući progresivan dizajn, napredne digitalne tehnologije i iznimnu udobnost putovanja, novi BMW serije 7 donosi novu definiciju premium mobilnosti. Kao vodeći model BMW ponude, stvoren je za korisnike koji očekuju vrhunsku razinu kvalitete, individualnosti i tehnološke izvrsnosti u svakom aspektu svakodnevnog života.

Već na prvi pogled novi BMW serije 7 ostavlja dojam samouvjerene prisutnosti. Monolitna silueta, osvijetljena BMW Iconic Glow maska i minimalistički oblikovana kristalna svjetla stvaraju prepoznatljiv vizualni identitet koji spaja suvremeni dizajn i profinjenu eleganciju. Njegov karakter ne proizlazi iz nametljivosti, već iz precizno oblikovanih detalja i skladnih proporcija.

Program BMW Individual dodatno naglašava ekskluzivnost modela kroz široke mogućnosti personalizacije, omogućujući vlasnicima da automobil prilagode vlastitim željama i životnom stilu.

Interijer otvara sasvim novu dimenziju putovanja. Inspiriran atmosferom luksuznih lounge prostora, prostor kabine oblikovan je kako bi svaka vožnja postala trenutak udobnosti i opuštanja. Fini materijali, ambijentalno osvjetljenje, kristalni detalji i vrhunska završna obrada stvaraju okruženje u kojem tehnologija intuitivno prati korisnika, bez narušavanja osjećaja ugode i prostranosti.

Stražnja sjedala, osobito uz Executive Lounge paket, dodatno podižu iskustvo boravka u vozilu. Bilo da se koristi kao mobilni ured, prostor za opuštanje između sastanaka ili privatna zona tijekom dužih putovanja, novi BMW serije 7 osmišljen je za one koji vrijeme provedeno u automobilu žele iskoristiti na najbolji mogući način.

Digitalne tehnologije nove generacije dodatno potvrđuju tehnološko vodstvo modela. BMW Panoramic iDrive, BMW Passenger Screen te Theatre Screen s mogućnošću 8K streaminga, video poziva i premium multimedijalnih sadržaja stvaraju digitalno okruženje usporedivo s vrhunskim privatnim lounge prostorom.

Zahvaljujući novoj generaciji digitalnih funkcija i inteligentnih sustava povezivosti, riječ je o tehnološki najnaprednijoj Seriji 7 dosad, razvijenoj kako bi svako putovanje bilo intuitivnije, ugodnije i potpuno prilagođeno suvremenim potrebama korisnika.

Posebnu dimenziju donosi širok izbor motorizacija, u skladu s BMW-ovim pristupom tehnološke otvorenosti. Novi BMW serije 7 već je dostupan za narudžbu s benzinskom i potpuno električnom motorizacijom, dok će dizelska i plug-in hibridna motorizacija biti dostupne za naručivanje do kraja godine. Potpuno električna izvedba, zahvaljujući tehnologiji šeste generacije BMW eDrive, nudi više od 720 kilometara dosega prema WLTP standardu, potvrđujući kako vrhunske performanse, održivost i svakodnevna praktičnost mogu funkcionirati u savršenoj ravnoteži.

Dostupne izvedbe novog BMW-a serije 7:

BMW i7 50 xDrive - potpuno električni model s BMW xDrive

BMW i7 60 xDrive - potpuno električni model s BMW xDrive

BMW i7 M70 xDrive - potpuno električni model s BMW xDrive

BMW 750e - plug-in hibridni model sa stražnjim pogonom

BMW M760e xDrive - plug-in hibridni model s BMW xDrive

BMW 740 xDrive - benzinski mild-hibridni model s BMW xDrive

BMW 740d xDrive - dizelski mild-hibridni model s BMW xDrive

Napredni sustavi pomoći vozaču, inteligentne funkcije djelomično autonomne vožnje i prepoznatljiva BMW vozna dinamika omogućuju iskustvo koje jednako naglašava udobnost putovanja i zadovoljstvo za upravljačem.

Novi BMW serije 7 ne predstavlja samo novu generaciju luksuzne limuzine, već i smjer razvoja buduće premium mobilnosti. Predstavljen u novom prodajnom okruženju Tomić & Co., oblikovanom prema najvišim standardima BMW brenda, ovaj model potvrđuje predanost inovacijama, individualnosti i vrhunskom korisničkom iskustvu. U ponudi Tomić & Co. već su dostupne za narudžbu benzinska i potpuno električna motorizacija, dok će se dizelska i plug-in hibridna izvedba moći naručiti do kraja godine.