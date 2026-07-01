Poslovna upotreba stablecoina očekuje rast u sljedećoj godini

Većina tvrtki vjerojatno će koristiti stablecoine u sljedećih 12 mjeseci, dok je regulatorna jasnoća ostala najveća prepreka

Prema novom izvješću tvrtke za platnu infrastrukturu Cybrid, poslovna upotreba stablecoina trebala bi porasti u sljedećih 12 mjeseci kako usvajanje digitalne valute postaje uobičajeno.

Izvješće je pokazalo da 42 posto anketiranih tvrtki već koristi stablecoine za prekogranična plaćanja, a 88 posto ispitanika reklo je da će vjerojatno ili vrlo vjerojatno koristiti stablecoine u sljedećih 12 mjeseci. Ipak, samo se dva posto identificiralo kao predani korisnici tradicionalnih platnih sustava.

Prema istraživanju, tvrtke koje koriste stablecoine prijavile su prosječne uštede troškova prekograničnih plaćanja od 35 posto, a tvrtke koje obrađuju više od 100 milijuna dolara mjesečnog volumena plaćanja prijavile su prosječne uštede do 47 posto.

Globalna tržišna kapitalizacija stablecoina sada iznosi 307,64 milijarde dolara, a prednjače Tetherov USDT s 184,7 milijardi dolara i Circleov USDC s 73,51 milijardi dolara, pokazuju podaci Coingecka.

Potaknuti nedavnim zakonodavstvom, stablecoini u skladu sa Zakonom GENIUS dosegli su tržišnu kapitalizaciju od preko 76 milijardi dolara. Time je uspostavljen prvi savezni regulatorni okvir za stablecoine za plaćanje u Sjedinjenim Državama.

Izvješće se temelji na anketi provedenoj između 28. travnja i 4. svibnja na 468 poslovnih lidera.

Razni korisnici traže regulatornu jasnoću kako bi stekli povjerenje

Plaće i plaćanja izvođačima radova bili su najčešći slučaj korištenja stablecoina među ispitanicima, a slijede plaćanja dobavljačima, plaćanja kupcima, ulaganja i generiranje prinosa, te upravljanje riznicom i likvidnošću.

Zakonodavna jasnoća također je bila glavni faktor za koji su ispitanici rekli da će povećati njihovo povjerenje u širenje korištenja stablecoina, a 71 posto ju je identificiralo kao važniju od pouzdanih pružatelja infrastrukture ili integracije s postojećim sustavima.

Ispitanici su dolazili iz sektora tehnologije, financijskih usluga i e-trgovine u SAD-u, Kanadi i Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući direktore na visokim pozicijama, financijske i riznične menadžere te voditelje plaćanja i operacija.

Tvrtke proširuju infrastrukturu za plaćanja stablecoinima

Odvojeni podaci iz industrije ukazuju na isti trend. U lipnju je pružatelj platne infrastrukture Paybis izjavio da su poslovni korisnici činili gotovo 98 posto volumena isplata stablecoina obrađenih putem njegove platforme tijekom prva četiri mjeseca 2026., u odnosu na 36 posto u 2023.

Paybis je također citirao istraživanje McKinseyja koje procjenjuje da su transakcije između poduzeća činile otprilike 60 posto od 390 milijardi dolara globalnog volumena plaćanja stablecoinima zabilježenog u 2025. godini.

Tvrtke su nastavile širiti infrastrukturu kako bi podržale rastuću poslovnu potražnju. U svibnju je Falcon Finance debitirao sa stablecoinom fUSD podržan dolarima putem federalno regulirane platforme za izdavanje Anchorage Digital Bank, ciljajući na institucionalno trgovanje, kolateral i tijekove rada trezora.

U ponedjeljak je BNY proširio svoju platformu za čuvanje digitalne imovine kako bi podržao Circleov USDC, omogućujući institucionalnim klijentima pohranjivanje, prijenos i otkup stablecoina izravno putem banke.