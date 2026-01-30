Moody's dodijelio HPB-u investicijski rejting Baa2

Hrvatska poštanska banka dobila pristup širem krugu institucionalnih investitora na domaćem i globalnom tržištu

Agencija za procjenu kreditnog rejtinga Moody's, jedna od tri vodeće takve institucije na svijetu, dodijelila je Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB) kreditni rejting Baa2 za dugoročno depozitno poslovanje i Baa3 za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira, sa stabilnim izgledima. Priopćeno je to danas iz HPB-a.

Investicijski kreditni rejting dodijeljen HPB-u čini me iznimno ponosnim jer predstavlja validaciju dugogodišnjeg rada HPB tima na konzistentnom jačanju Banke putem održivog rasta tržišnog udjela i profitabilnog poslovanja te je ujedno i afirmacija gospodarske politike Vlade RH koja stvara pozitivno poslovno okruženje za poduzetnike i građane, reflektirano i u najboljem rejtingu Republike Hrvatske u njenoj povijesti – rekao je predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina.

HPB među rijetkim domaćim tvrtkama s investicijskim rejtingom

U priopćenju HPB navodi da je ova ocjena potvrda snažne kapitaliziranosti HPB-a kroz proteklih pet godina, kao i profitabilnosti i troškovne učinkovitosti koji proizlaze iz tržišnog pozicioniranja među pet najvećih banaka u Hrvatskoj.

HPB je istaknuo kako je ovim svrstana među mali broj domaćih kompanija ocijenjenih investicijskim rejtingom, što banci osigurava pristup širem krugu institucionalnih investitora na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala. Na taj način HPB-u se otvaraju mogućnosti za eventualna izdanja dužničkih vrijednosnih papir, čime može dodatno diverzificirati strukturu izvora sredstava.