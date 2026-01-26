Real Madrid postavio nedostižan rekord, Man United dotaknuo dno

Dok TV prava stagniraju, Real Madrid i Barcelona novu eru rasta temelje na nekretninskom biznisu i globalnom brendiranju

Najbogatiji nogometni klubovi svijeta u sezoni 2024./25. ostvarili su rekordnih 12,4 milijarde eura prihoda, što je porast od 11 posto u odnosu na prethodnu godinu, stoji u 29. izdanju prestižne Deloitte Football Money League analize. Ovi podaci potvrđuju tektonsku promjenu u poslovnim modelima koja pokazuje da nogometni divovi više nisu tek sportski kolektivi, već globalni lifestyle brendovi koji diversificiraju svoje prihode kako bi umanjili rizik stagnacije tržišta medijskih prava.

Kraj dominacije TV prava

Po prvi put u povijesti, komercijalni prihodi postali su najsnažniji financijski stup, generirajući 5,3 milijarde eura. To je jasan pokazatelj da klubovi uspješno monetiziraju svoju bazu navijača kroz maloprodaju, licenciranje i sponzorske ugovore.

Real Madrid ostaje neprikosnoveni lider. Sa prihodom od 1,2 milijarde eura, postao je prvi klub koji je dvije godine zaredom probio 'magičnu' granicu od milijarde eura. Fascinantna je činjenica da bi Real samo na temelju komercijalnih prihoda (594 milijuna €) bio među deset najbogatijih klubova svijeta, čak i da ne proda niti jednu ulaznicu ili televizijsko pravo.

Nekretninska revolucija

Prihodi na dan utakmice zabilježili su rast od 16 posto (2,4 milijarde €), što je četvrta godina zaredom da ovaj segment najbrže raste. Ključ uspjeha leži u redefiniranju stadionske infrastrukture.

- Klubovi transformiraju stadione u cjelogodišnja odredišta. On-site pivovare, luksuzni hoteli, konferencijski centri i restorani postaju standard. Cilj je osigurati dotok kapitala svih 365 dana u godini, a ne samo tijekom 20-ak domaćih utakmica - navode analitičari Deloittea.

TOP 5 klubova po prihodima (2024./25.)

Dodatni zamašnjak daju PSL ugovori (Personal Seat Licences). Ovaj model, preuzet iz američkog NFL-a, omogućuje klubovima da navijačima prodaju pravo na kupnju određenog sjedala na period od nekoliko desetljeća. Barcelona je upravo tim modelom, uz modernizaciju Spotify Camp Noua, ostvarila skok prihoda od 27 posto i zasjela na drugo mjesto ljestvice (975 milijuna €).

Engleska dominacija pod pritiskom, Francuska u krizi

Iako su engleski klubovi i dalje najbrojniji, došlo je do značajnih promjena. Liverpool je prvi put preuzeo titulu najuspješnijeg engleskog kluba s 836 milijuna eura prihoda, dok je Manchester United potonuo na osmo mjesto, najniže u povijesti izvješća, što je izravna posljedica izostanka sportskih rezultata i smanjenih prihoda od UEFA-inih natjecanja.

S druge strane, francuska Ligue 1 proživljava teške dane. Osim PSG-a (4. mjesto, 837 milijuna €), niti jedan drugi francuski klub nije ušao u top 20. Pad vrijednosti domaćih TV prava za 20 posto prisilio je ligu na pokretanje vlastite streaming platforme (D2C - direct-to-consumer), što je rizičan potez koji bi tek dugoročno mogao donijeti stabilnost.

Globalna konkurencija i ženski nogomet

Izvješće upozorava europsku elitu na nadolazeću konkurenciju. Saudijska Pro liga i američki MLS (predvođen Inter Miamijem) postaju sve privlačniji investitorima. Očekuje se da će Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u biti ključni katalizator koji bi američke klubove mogao gurnuti u sam financijski vrh. Također, ženski nogomet više nije marginalna stavka i komercijalni interes za ženske klubove raste eksponencijalno, s posebnim naglaskom na tržišta Engleske i Španjolske, gdje se bilježe rekordni sponzorski ugovori neovisni o muškim selekcijama.