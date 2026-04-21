Lov na kandidate za posao u doba kada oni biraju

Više od milijun ljudi ne traži posao, ali moglo bi ga promijeniti, novi trendovi mijenjaju odnose između poslodavaca i tražitelja posla

Ako nećeš ti, ima tko hoće – nekad je to bila rečenica koja se nije nužno izgovarala naglas, ali često je visjela u zraku. U uredima, na razgovorima za posao, u neformalnim razgovorima među kolegama. I nije zvučala bahato, nego, jednostavno, pa... realno. Objavi se oglas i prijave stižu u valovima. Izbor je bio širok, a proces zapošljavanja više je nalikovao na filtriranje nego na traženje. Poslodavci su birali, kandidati su čekali. Danas ta ista rečenica iz uvoda zvuči gotovo nezamislivo. Uloge su se zamijenile. Kandidati se ne javljaju na pozive, odustaju usred procesa ili, sve češće, biraju među nekoliko ponuda.

I više se ne pitaju samo 'Jesam li dovoljno dobar za ovu tvrtku?' nego i 'Je li ova tvrtka dovoljno dobra za mene?'.

Podaci to jasno potvrđuju. Stopa registrirane nezaposlenosti u Hrvatskoj iznosi oko 4,7 posto, a broj nezaposlenih već je dulje na rekordno niskim razinama. U takvom okružju nalaženje kvalitetnih zaposlenika prestaje biti pitanje vidljivosti oglasa i postaje pitanje pristupa – jer kandidati više nisu nužno ondje gdje su ih se poslodavci naviknuli tražiti. Posebno oni koji već imaju posao.

Kako do pasivnih kandidata

Procjene govore da u Hrvatskoj više od 1,2 milijuna ljudi trenutačno ne traži aktivno posao. No to ne znači da nisu otvoreni za promjenu. Naprotiv, mnogi od njih spremni su razmotriti novu priliku, ali samo ako im ona 'dođe pod radar' na pravi način.

I upravo tu nastaje pomak.

Sve više poslodavaca shvaća da kandidate više ne treba čekati, nego pronaći. I to ondje gdje već provode vrijeme, odnosno na društvenim mrežama, videoplatformama i drugim digitalnim kanalima. U tom prostoru oglasi za posao sve više nalikuju na kampanje. Prilagođavaju se interesima, lokaciji i ponašanju korisnika. Poruka se oblikuje, testira i optimira, a cilj više nije samo objaviti oglas nego i plasirati ga pravoj osobi u pravom trenutku.

Primjerice, s pomoću rješenja poput Nelise tvrtke Alma Career Croatia oglasi se pretvaraju u ciljane digitalne kampanje i pojavljuju na kanalima na kojima kandidati već provode vrijeme. Tako se otvara prostor za ono što danas donosi ključnu razliku: dolazak do pasivnih kandidata. Onih koji ne pretražuju oglase, ali spremni su reagirati na priliku koja im se učini dovoljno relevantnom.

U praksi to znači i promjenu načina razmišljanja o zapošljavanju: manje objava, više komunikacija; manje čekanja, više pronalaska.

Od oglasa do doživljaja

No promjene ne staju samo na kanalima. Mijenja se i način na koji kandidati biraju. Za razliku od generacija njihovih roditelja, a posebno baka i djedova, ideja 'posla za cijeli život' danas gotovo ne postoji. Karijere su dinamičnije, odluke brže, a očekivanja jasnije artikulirana. A način na koji traže posao sve više nalikuje na način na koji konzumiraju sadržaj: ne čitaju dugačke tekstove, ne prolaze kroz beskonačne filtre. Skrolaju. Gledaju. Zadržavaju se na onome što im u prvih nekoliko sekundi privuče pozornost.

U tom kontekstu i oglasi za posao počinju poprimati nove oblike. Umjesto suhoparnih opisa u fokus dolazi doživljaj. Umjesto popisa zadataka osjećaj pripadnosti.

Jedan od takvih pristupa razvija se i u sklopu formata kao što je MojPosao Vibes, gdje se oglasi predstavljaju kratkim videosadržajima prilagođenima načinu na koji mlađe generacije danas konzumiraju informacije. U njima je manje formalnosti, a više autentičnosti. Manje 'što nudimo', a više 'kako to izgleda iznutra'. Jer pitanje više nije samo 'što ću raditi' nego i 's kim', 'kako' i 'zašto'.

Poslodavci koji to prepoznaju već su se počeli prilagođavati i izlaze iz okvira u kojima su godinama djelovali. Oni koji nisu, riskiraju ostati nevidljivi upravo onima koje žele privući.