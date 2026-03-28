Geopolitički rulet: Podignuti cijene apartmana i, ako ne sad, kad?

Onoga trenutka kad barut na Istoku zapali cijene goriva na Zapadu, 'sigurna luka' u trećem redu do mora postaje trošak koji se može izbjeći

Kako je krenulo, lakše će biti riješiti krizu na Bliskom istoku nego odlučiti koliko naplatiti tjedan dana u apartmanu na hrvatskoj obali. Rezervacije su ove godine zakazale, barem zasad, premda će to teška srca priznati oni koji od turizma žive. Da je moglo bolje, moglo je, ali možda se zvijezde još i poklope. Zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku dio turista definitivno će se preliti na europsko tržište, pa i na Jadran, a to znači da će rezervacije biti last minute. No kalendar je u ožujku prazan. Ljeto se približava i treba stisnuti zube.