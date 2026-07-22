HPK traži hitnu akciju zbog prijetnje svinjogojstvu

Komora zahtijeva državnu intervenciju i odgovornost zbog kolapsa sektora i širenja afričke svinjske kuge

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) ovim putem prekida šutnju i upućuje posljednje upozorenje: hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Dok se naši proizvođači bore za goli opstanak suočeni s uvozničkim lobijima i ogromnim gubicima, afrička svinjska kuga (ASK) predstavlja završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem ove grane, priopćeno je iz HPK.

- Dosta je bilo toleriranja neradnika. HPK je dosad pokazivala razumijevanje za procese unutar Ministarstva poljoprivrede, no 'to razdoblje je završilo'. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, 'biološka bomba' – nekontrolirana populacija divljih svinja – i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan: parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava, koje Ministarstvo predugo tolerira - poručio je predsjednik HPK, Željko Mihelić.

Iz HPK ističu kako su se dosad nadali da će dosadašnji pristup dati rezultate, no politika 'dobrovoljnog odstrela' doživjela je potpuni krah.

- Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna: ASK se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Danska i Njemačka su lovcima oduzele autonomiju u kriznim zonama i angažirale profesionalne timove. Poljska je lovačkim društvima nametnula izravnu pravnu i financijsku odgovornost za širenje zaraze iz njihovih lovišta - naglašavaju iz HPK.

Naša poruka Ministarstvu je sljedeća: Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane Naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.

Predsjednik HPK Željko Mihelić kaže kako je svinjogojstvo na izdisaju.

- ASK je alat koji nas vodi prema potpunom prestanku proizvodnje u zemlji. Komora je dosad nudila partnerstvo, no "partnerstvo bez rezultata je samo obmana. Ministar ima našu podršku samo ako uvede red – ako se dopusti da zbog lovačkih lobija dođe do uništenja svinjogojskog sektora, sva odgovornost za te posljedice past će isključivo na Ministarstvo poljoprivrede. Povijest neće pamtiti isprike, već samo spašene ili ugašene farme - ističu iz HPK.

Zaključak HPK je da je vrijeme za eksperimente i političke kompromise prošlo, zbog čega se traži hitna aktivacija mehanizama koji će divlju svinju pretvoriti iz ' lovne divljači' u 'biološku opasnost' kojom upravlja država. Ovo nije apel za dijalog, već zahtjev za akciju. Sutra za mnoge naše obitelji neće postojati, poruka je iz HPK.