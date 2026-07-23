Šušnjar obilazi tvornice, a Vlada cilja na rast industrije

Ministar gospodarstva obilazi domaće tvrtke dok se otvaraju europski fondovi za reindustrijalizaciju vrijedni 2,1 milijardu eura

Ako između ministara u Plenkovićevoj vladi postoji formalno ili neformalno natjecanje u broju javnih posjeta lokacijama u Hrvatskoj, vodeći dvojac su Branko Bačić i Oleg Butković. Gotovo da nema dana a da bar jedan od njih, uz pratnju novinara, ne posjeti neko gradilište.

Učestalost pojavljivanja, može se pretpostaviti, ima više razloga. Prvi i njihovom šefu najvažniji je promoviranje projekata financiranih iz fondova EU-a, koje je svojim zalaganjem osigurao sâm premijer.

Drugi razlog je što se na marginama turneja mogu održavati sastanci s lokalnim stranačkim čelnicima. Treći razlog je ministarska samopromocija. I mjerenje tko će više biti u medijima.