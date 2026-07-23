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Šušnjar obilazi tvornice, a Vlada cilja na rast industrije

23. srpnja 2026.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar održao je 1. sastanak stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog plana za razvoj industrije za razdoblje od 2027. – 2034. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana.

Ante Šušnjar

foto Ratko Mavar
Miodrag Šajatović
Miodrag Šajatović
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Ministar gospodarstva obilazi domaće tvrtke dok se otvaraju europski fondovi za reindustrijalizaciju vrijedni 2,1 milijardu eura

Ako između ministara u Plenkovićevoj vladi postoji formalno ili neformalno natjecanje u broju javnih posjeta lokacijama u Hrvatskoj, vodeći dvojac su Branko Bačić i Oleg Butković. Gotovo da nema dana a da bar jedan od njih, uz pratnju novinara, ne posjeti neko gradilište.

Učestalost pojavljivanja, može se pretpostaviti, ima više razloga. Prvi i njihovom šefu najvažniji je promoviranje projekata financiranih iz fondova EU-a, koje je svojim zalaganjem osigurao sâm premijer.

Drugi razlog je što se na marginama turneja mogu održavati sastanci s lokalnim stranačkim čelnicima. Treći razlog je ministarska samopromocija. I mjerenje tko će više biti u medijima.

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#Reindustrijalizacija#Europski Fondovi#Ministri#Branko Bačić#Oleg Butković#Ante Šušnjar
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