Vratila se iz Finske u Hrvatsku i pokrenula startup za mobilne igrice

Sentona Games okuplja međunarodni tim i razvija mobilne igre s naglaskom na žensku publiku i inovativan pristup

Nakon gotovo šesnaest godina života i rada u Finskoj, jednoj od najuspješnijih svjetskih gaming sila, Nikolina Finska vratila se u Hrvatsku kako bi zajedno sa suprugom Jormom Finskom pokrenula Sentona Games – međunarodni gaming startup koji iz Hrvatske razvija mobilne igre za globalno tržište.

Nikolina je karijeru gradila u kompanijama poput Rovija, studija koji stoji iza globalnog fenomena Angry Birds, te Next Gamesa, gdje je sudjelovala u razvoju i vođenju međunarodnih projekata u jednoj od najrazvijenijih gaming industrija na svijetu. Osim toga surađivala je i još uvijek surađuje s američkim gaming kompanijama.

Danas iz Hrvatske okuplja međunarodni tim stručnjaka iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem razvoja nove generacije mobilnih igara usmjerenih na snažnu priču, emocionalnu povezanost s igračima i publiku koju gaming industrija često zanemaruje – žene.

- Hrvatska ima talent za ozbiljnu gaming industriju, ali joj nedostaje više ambicije, suradnje i pristupa kapitalu. Želimo pokazati da se i iz Hrvatske može graditi studio koji razmišlja globalno od prvog dana - ističe Nikolina Finska.

Posebnost Sentona Gamesa nije samo međunarodno iskustvo osnivača, nego i model rada.Tvrtka posluje kao potpuna remote organizacija koja okuplja stručnjake iz više država, oslanjajući se na radna načela karakteristična za finsku gaming scenu – otvorenu razmjenu znanja, agilne timove i kulturu eksperimentiranja. Nikolina govori da su je mnoge stvari u Hrvatskoj pozitivno iznenadile.

- Poslovni sustav u Hrvatskoj je u stvari dobar i porezi su povoljni. Startup ekosustav je zanimljiv, s puno pozitive i dobrih ideja. Kad odeš na šaltere državnih službi, iako je administracija još uvijek pretjerana, većina službenika ti želi pomoći. U Finskoj je suprotno - opisuje svoje dojmove te dodaje da joj je osobno vrlo bitno što ljudi u Hrvatskoj danas imaju puno više empatije za životinje nego ranije.

Njezin suprug i suosnivač sturtupa Jorma Finska smatra da Hrvatska ima potencijal postati značajniji igrač na europskoj gaming karti.

- Finska je izgradila gaming industriju zahvaljujući kombinaciji talenta, ambicije i suradnje. Vjerujem da Hrvatska ima mnogo toga potrebnog za sličan razvojni put. Naš cilj nije samo izgraditi uspješnu kompaniju nego i doprinijeti razvoju šireg gaming ekosustava - kaže Finska.

Jorma Finska, inače, nije znao da njegovo prezime u Hrvatskoj znači i naziv njegove domovine (Finci je zovu Suomi). Saznao je to tek nakon što je upoznao Nikolinu, a nakon što se preselio u Hrvatsku to je izazvalo i neke komične situacije. Ističe da se vrlo brzo prilagodio životu u Lijepoj našoj.

- Hrana, vino, klima i općenito društveniji način života ono je što mi je ljepše u Hrvatskoj. Mislim da je na to dijelom utjecala i vrlo ugodna sredina u kojoj smo se nastanili (Lovran), ali svakako uživam u tom otvorenijem i opuštenijem načinu života - govori Jorma, ali priznaje da mu nedostaje sauna i da je to prvo što planira napraviti u svom hrvatskom domu.

Sentona Games trenutačno razvija svoj prvi veliki projekt – mobilnu igru Merge Medicine koja kombinira elemente popularnih televizijskih medicinskih drama i suvremenog mobilnog igranja. Prve faze testiranja provode se na međunarodnim tržištima, uključujući Filipine, Vijetnam i Indoneziju, kako bi se prikupili podaci i povratne informacije prije globalnog lansiranja. Ciljana publika su žene.

- Žene imaju malo drugačiju motivaciju u igricama i glede napredovanja u igrici i glede potrošnje. Ženama je priča vrlo bitna, također mogućnost otkrivanja, te fantazije (living the fantasy). Žene vole igrati zajedno, no u prosjeku više uživaju u zajedničkoj suradnji, dok muškarci preferiraju natjecanje - objašnjava Nikolina.

Osnivači vjeruju da Hrvatska može stvoriti vlastiti 'Supercell trenutak' te da domaća gaming scena ima potencijal iznjedriti kompanije koje će konkurirati na svjetskom tržištu. Startup je već privukao investitore kao što je hrvatska tvrtka Aymo Venutures, a trenutno su u drugoj fazi razvoja igrice i privlačenja investitora, stoji u priopćenju.