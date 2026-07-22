Hrvatska turistička sezona stabilna, srpanj na razini lani

Prvi podaci za srpanj pokazuju rezultate slične lanjskima, dok HTZ naglasak stavlja na kvalitetu usluge i posezonu

Dosadašnji tijek turističke godine u skladu je s očekivanjima i vrlo dobar, a nakon prvih šest mjeseci na razini lanjskih slično pokazuju i prvi nepotpuni podaci za srpanj, izjavio je u srijedu direktor HTZ-a Kristjan Staničić nakon sastanka s turističkim zajednicama Zadarske županije.

Taj sastanak dio je redovite ljetne koordinacije HTZ-a (Hrvatske turističke zajednice) sa sustavom turističkih zajednica (TZ), kojemu su prethodili jučerašnji, s predstavnicima TZ-ova Šibensko-kninske županije te ranije na Kvarneru.

Staničić je podsjetio da je lipanj bio nešto slabiji nego lanjski, ali mu je prethodio puno bolji svibanj, pa su rezultati za prvih šest mjeseci na razni lanjskih.

- Puno smo pričali i upozoravali na cijene, a jesmo li preskupi ili ne - treba vidjeti u čemu, jer imamo različitih ponuda. U nečemu smo povoljniji, u nečemu skuplji od drugih. Sada nam je u fokusu da budemo što bolji domaćini i odradimo ljetnu sezonu i posezonu što bolje, a cijene uvijek regulira tržište i tako će biti i ove godine - rekao je Staničić.

Unapređenje digitalizacije i sustava eVisitor

Na sastanku s predstavnicima TZ-ova Zadarske županije razgovaralo se o mogućnostima sufinanciranja iz fondova za turistički nerazvijena područja i za razvoj turizma, nautičkom turizmu, te o unapređenju digitalizacije.

- Plan je stvaranje jedinstvene baze digitalnih resursa, od video i foto materijala do drugog potrebnog za naše marketinške aktivnosti, kao i modernizacija sustava eVisitor što je potrebno za još učinkovitije praćenje prijava i odjava turista - najavio je Staničić.

Osvrnuo se i na projekt 'Local Host/Vaš domaćin', kazavši da je to iskorak te da je HTZ napravio oznaku i sustav za taj projekt, a u promociji surađuje Booking.com-om.

- Projektom, oglašavanjem i oznakom dodajemo vrijednost vidljivosti i promociji takvih objekata. U tijeku je i kampanja na tržištima, a nakon prve godine primjene uočili smo bolju popunjenost od smještaja bez oznake, za oko 5,7 posto u odnosu na lani - iznio je Staničić.

Novim zakonom protiv neregistriranog i nelegalnog iznajmljivanja smještaja

Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić izjavila je da se razgovaralo i o novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je prošao prvo saborsko čitanje i u procesu je donošenja.

- Cilj zakona je uz ostalo borba protiv neregistriranog smještaja i onih koji iznajmljuju nelegalno, kao i primjena uredbe EU-a o registracijskom osobnom broju za smještaj, za sve one koji se žele oglašavati na platformama, jer bez tog broja to neće moći. Zakonom se ojačava i nadzor za koji će osim Državnog inspektorata biti zaduženi i Carinska uprava i komunalni redari - rekla je Udovičić.

'Turbulentna i čudna' sezona

Podršku tome, dodala je, daju i direktori TZ-ova, među njima i direktor TZ Zadarske županije Vanja Čvrljak, koji je ovogodišnju sezonu komentirao 'izazovnom, turbulentnom i čudnom'.

- Velike su oscilacije u dolascima, noćenjima i potražnji. Očito dolazimo do točke za koju smo mislili da će biti tek za dvije-tri godine, a to je disbalans ponude i potražnje. Za to smo djelomice i sami krivi, ali još ima vremena da ispravimo anomalije i idemo u pravom smjeru - rekao je Čvrljak.

Ocijenio je da je hrvatski turizam 'još zdrav i nije preskup', a da su odstupanja od toga 'tek mali, sitni i neznatni problemi', koji se mogu riješiti izbjegavanjem nelegalnog iznajmljivanja nekomercijalnog smještaja.

- Tu će dobro doći novi zakon, kao i uvođenje osobnog broja za svakog iznajmljivača, jer iznajmljivanje smještaja na crno najveći je problem hrvatskog turizma, a ne cijene - poručio je.