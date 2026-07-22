Val neplaćanja iz Europe pogodio hrvatske izvoznike

Odštete su u prvom polugodištu već 41 posto veće nego u cijeloj 2025., a 95 posto isplata povezano je sa stranim kupcima

U Hrvatskoj nije tema već gotovo 15 godina. U Europi tek postaje – nelikvidnost. I to ne bilo gdje, nego na nama najvažnijim izvoznim tržištima poput Njemačke, Austrije, Slovenije, Italije. Problemi s naplatom pomalo postaju obrazac. Doduše, ne gori svakoj industriji jednako, no žarište se, čini se, širi umjesto zatvara. Možda je netko ekonomski nepismen i iznenađen.

No, stvari u prestižnome srcu Europe, eurozoni, stoje ovako: Europska je središnja banka (ECB) podignula prognozu inflacije za ovu godinu na tri posto (s ožujskih 2,6), zbog čega je u lipnju povisila referentne kamate za 0,25 baznih bodova. Zbog nepredvidivih kretanja cijena nafte financijska tržišta očekuju još jedno povećanje u rujnu. Istodobno su revidirane i procjene rasta eurozone na 0,8 posto u 2026. (s ožujskih 0,9 posto i siječanjskih 1,2). Sve manje od jedan posto možda nije na razini statističke pogreške, ali jest na razini ekonomske.