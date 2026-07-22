Sporo donošenje odluka postalo jedna od glavnih prepreka rastu

Cofaceovo istraživanje pokazuje da 68 posto poslovnih lidera sporo odlučivanje smatra velikom preprekom, dok tvrtke sve više očekuju pomoć podataka i ai-ja

Glavna prepreka rastu poslovanja više nije samo stanje na tržištu, nego i sposobnost tvrtki da pravodobno donose odluke. Prema najnovijem istraživanju Cofacea, provedenom među 1.250 poslovnih lidera u 13 zemalja, čak 68 posto ispitanika navodi sporo donošenje odluka kao veliku zapreku rastu.

U uvjetima povećane neizvjesnosti kompanije više ne pokušavaju samo izbjeći rizik, nego traže načine kako ga uključiti u proces odlučivanja i pretvoriti u alat za rast. Ipak, 62 posto donositelja odluka i dalje smatra da su poslovne ambicije i upravljanje rizikom u osnovi suprotstavljeni.

Istodobno, 44 posto ispitanika očekuje da će timovi za upravljanje rizikom i financije u idućih tri do pet godina postati strateški partneri poslovnog rasta. Od vanjskih partnera 77 posto anketiranih očekuje prediktivne uvide koji bi im trebali omogućiti brže i proaktivnije odlučivanje.

Paraliza odlučivanja kao novi poslovni rizik

Istraživanje pokazuje da se rizik sve manje doživljava isključivo kao vanjski čimbenik. U brojnim organizacijama on postaje i unutarnji problem, posebno kada između prodajnih timova te financijskih i funkcija upravljanja rizicima ne postoji dovoljno povjerenja.

Čak 59 posto organizacija smatra da su preporuke timova za upravljanje rizicima previše oprezne ili nedovoljno usklađene sa stanjem na tržištu. Posljedica su sporije odluke, dodatne provjere i propuštene poslovne prilike.

Problem dodatno pogoršavaju fragmentirani podaci. Njih 52 posto tvrtki navodi kao jednu od važnih prepreka kvalitetnom odlučivanju. Kada podaci nisu povezani i dostupni u odgovarajućem trenutku, odluke se češće temelje na procjenama, što povećava oprez i dodatno usporava procese.

Polovica ispitanih menadžera smatra da je sigurnije reći 'ne' nego tražiti način da se poslovnoj prilici kaže 'da', čak i kada postoje mehanizmi kojima se rizik može kontrolirati.

Od čuvara rizika do partnera rasta

Trenutačno samo 24 posto donositelja odluka timove za upravljanje rizicima vidi kao partnere poslovnog rasta. Međutim, 44 posto očekuje da će oni takvu ulogu preuzeti u sljedećih nekoliko godina. Prema Cofaceu, uspješnije će biti one kompanije koje upravljanje rizicima uključe već u ranoj fazi odlučivanja. Umjesto pristupa koji se temelji na odbijanju, cilj bi trebao biti stvaranje uvjeta za takozvano 'sigurno da' – odluku kojom se poslovna prilika prihvaća uz jasno definirane i kontrolirane rizike.

Takav pristup već primjenjuje 12,6 posto organizacija obuhvaćenih istraživanjem. Među njima 70 posto uključuje timove za upravljanje rizicima u rane faze odlučivanja, u usporedbi s prosjekom od 58 posto.

Rizik kao konkurentsku prednost vidi 29 posto tih organizacija, dok je ukupni prosjek 19 posto. Kulturu rasprave i preispitivanja odluka aktivno potiče njih 38 posto, u odnosu na 23 posto među svim ispitanim tvrtkama.

Podaci i umjetna inteligencija u središtu odlučivanja

Kvalitetni i objedinjeni podaci postaju jedan od ključnih preduvjeta za brže i sigurnije poslovne odluke. Ipak, samo 20 posto ispitanih tvrtki raspolaže ujednačenim podacima na svim tržištima na kojima posluje. Zbog toga 59 posto timova za upravljanje rizicima želi više prediktivnih analiza koje bi im omogućile simuliranje različitih poslovnih scenarija. Istodobno, 54 posto tvrtki planira ubrzati primjenu rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji u analizi rizika.

Promijenila su se i očekivanja od vanjskih partnera. Tvrtke više ne traže samo zaštitu potraživanja i kreditno osiguranje. Njih 77 posto želi prediktivne analize koje mogu upozoriti na promjene na tržištu, dok 71 posto očekuje veću sigurnost pri donošenju odluka.

Ukupno 65 posto ispitanika smatra da bi partneri trebali pomoći kompanijama u donošenju hrabrijih poslovnih odluka povezivanjem zaštite, podataka i predviđanja. Coface u tom kontekstu ističe svoje usluge poslovnih informacija, kreditnih izvještaja, provjere boniteta i osiguranja potraživanja, kojima nastoji pomoći tvrtkama u sigurnijem rastu i učinkovitijoj naplati.

Francuske tvrtke među najopreznijima

Istraživanje je pokazalo i razlike među tržištima. Francuske tvrtke i dalje su među najopreznijima kada je riječ o odnosu prema riziku. Više od polovice francuskih kompanija, njih 51 posto, timove za upravljanje rizicima i financije još vidi kao čuvare koji prvenstveno trebaju štititi organizaciju. Globalni prosjek iznosi 38 posto, dok je udio u SAD-u 42 posto, u Njemačkoj 40, a u Španjolskoj 27 posto.

S druge strane, francuske tvrtke iskazuju velika očekivanja od prediktivnih alata. Čak 72 posto tamošnjih rukovoditelja prediktivne uvide smatra prioritetom, dok njih 69 posto modeliranje scenarija vidi kao ključan alat za kvalitetnije odlučivanje. Takav odnos pokazuje da se i tradicionalno opreznije kompanije postupno okreću proaktivnijem pristupu, u kojem podaci ne služe samo obrani od rizika, nego i prepoznavanju novih poslovnih prilika.

- Pravi izazov za tvrtke više nije izbjeći rizik, nego znati kako neizvjesnost pretvoriti u informirane odluke. Za to su potrebni podaci. Sposobnost prikupljanja, analize i projekcije informacija postaje ključna za donošenje odluka ranije, brže i sigurnije - izjavio je glavni direktor Cofacea Xavier Durand.

Dodao je da najuspješnije kompanije nisu nužno one koje preuzimaju manje rizika, nego one koje raspolažu kvalitetnijim informacijama na temelju kojih ih mogu procijeniti.