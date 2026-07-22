Ulažemo milijarde u željeznicu, a dnevno nam prometuje samo 87 vlakova

Slovenija broji 250 teretnih vlakova dnevno, a zemlje bez luke od 500 do 1.100. Istražili smo zašto Hrvatski teret seli na ceste

Hrvatska nikada nije više ulagala u željeznicu. Istodobno, njome gotovo nikada nije prolazilo manje tereta. Država do 2035. planira uložiti šest milijardi eura u modernizaciju pruga, ali cijelom hrvatskom željezničkom mrežom danas prometuje tek oko 87 teretnih vlakova dnevno. Logistička konkurentnost BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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