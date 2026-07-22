Biznis i politika

Za priuštive stanove prijavilo se 278 gradova i općina

22. srpnja 2026.
Novo stambeno naselje između Španskog i Jankomira.
foto Boris Ščitar
Donatella Pauković
Donatella Pauković
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Interes su iskazali gotovo svi veći hrvatski gradovi, a iz jedne županije javili su se baš svi. Zagreb je na popisu, ali bez najvažnijeg podatka

Do 15. lipnja, koliko je bio rok za dostavu iskaza potreba za priuštivim stanovanjem, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je ukupno 278 zahtjeva jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za sudjelovanje u programu priuštivog stanovanja, prema podacima koje nam je dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

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#Apn#Ministarstvo Prostornoga Uređenja Graditeljstva I Državne Imovine#Grad Zagreb#Nacionalni Program Priuštivog Stanovanja#Priuštivo Stanovanje#Stambena Politika#Hrvatska
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