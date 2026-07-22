Za priuštive stanove prijavilo se 278 gradova i općina

Interes su iskazali gotovo svi veći hrvatski gradovi, a iz jedne županije javili su se baš svi. Zagreb je na popisu, ali bez najvažnijeg podatka

Do 15. lipnja, koliko je bio rok za dostavu iskaza potreba za priuštivim stanovanjem, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je ukupno 278 zahtjeva jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes za sudjelovanje u programu priuštivog stanovanja, prema podacima koje nam je dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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