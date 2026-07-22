Biznis i politika

Novi britanski premijer obećava socijalizam naklonjen biznisu

22. srpnja 2026.
Andy Burnham, UK, Ujedinjeno Kraljevstvo, premijer, laburist, Lauburistička stranka
foto Shutterstock
Valentina Starčević
Valentina Starčević
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Poboljšao je javni prijevoz i uvjerio središnju vlast da gradovima poput Manchestera prepusti veće ovlasti u obrazovanju i stambenoj politici

Mnogo vrućih krumpira Keir Starmer ostavlja Andrewu Burnhamu, nasljedniku na mjestu predsjednika britanske vlade. Rastući troškovi života, reforma imigracije, manjak od 4,7 milijardi funti za obranu, slučaj posrnule najveće vodovodne tvrtke Thames Water, promjene zakona o izborima te izazovi u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Europskom unijom neke su od stavki koje čekaju rješenje novog stanovnika londonskog Downing Streeta 10.

Nakon Starmera, kojem se podrška rasula zbog lošeg rezultata laburista na svibanjskim mjesnim izborima u Engleskoj, Škotskoj i Wallesu te početkom godine uhićenja Petera Mandelsona, bivšeg veleposlanika u SAD-u, zbog veza s Jeffreyjem Epsteinom, Burnhama čeka težak posao osvajanja povjerenja britanske javnosti.

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#Keir Starmer#Andrew Burnham#Peter Mandelson#British Steel#Gospodarstvo Uk#Socijalna Politika#Brexit#Donald Trump#Javne Usluge
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