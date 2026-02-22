Komentari

Inicijativa triju mora: Europa koja se tek budi

22. veljače 2026.
obrana, potrošnja, euro, rat, javne financije, proračun, naoružavanje
foto Shutterstock
Višnja Starešina
Višnja Starešina

Od ignorirane ideje do ključne osi sigurnosti i infrastrukture između Baltika, Jadrana i Crnog mora

Kada su bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i bivši poljski predsjednik Andrzej Duda ujesen 2015. predstavili inicijativu Baltik –​ Jadran kojoj je zatim pridruženo i Crno more, Putinova aneksija Krima i puzajuća okupacija Donecka i Luhanska bile su već svršeni čin. Dakako, nije tu bila riječ o geopolitičkoj inovativnosti dvoje bivših predsjednika, već o starijoj poljskoj geopolitičkoj doktrini povezivanja srednjoeuropskih zemalja koju je u ovoj moderniziranoj varijanti čvrsto podupro SAD (mandat Baracka Obame).

Gotovo nitko od tadašnjih (geo)političkih umova stare (zapadne) Europe nije prepoznao važnost te inicijative. Ili barem zbog sebičnih interesa nije želio prepoznati zašto bi bilo važno, u prvoj fazi infrastrukturno (prometnice, energetika), bolje povezati zemlje srednje i istočne Europe.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Triju Mora#Nato#Geopolitika#Europa#Sigurnost#Poljska#Rumunjska#Infrastruktura#Vojne Baze#Eu
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right