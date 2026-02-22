Inicijativa triju mora: Europa koja se tek budi

Od ignorirane ideje do ključne osi sigurnosti i infrastrukture između Baltika, Jadrana i Crnog mora

Kada su bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i bivši poljski predsjednik Andrzej Duda ujesen 2015. predstavili inicijativu Baltik –​ Jadran kojoj je zatim pridruženo i Crno more, Putinova aneksija Krima i puzajuća okupacija Donecka i Luhanska bile su već svršeni čin. Dakako, nije tu bila riječ o geopolitičkoj inovativnosti dvoje bivših predsjednika, već o starijoj poljskoj geopolitičkoj doktrini povezivanja srednjoeuropskih zemalja koju je u ovoj moderniziranoj varijanti čvrsto podupro SAD (mandat Baracka Obame).

Gotovo nitko od tadašnjih (geo)političkih umova stare (zapadne) Europe nije prepoznao važnost te inicijative. Ili barem zbog sebičnih interesa nije želio prepoznati zašto bi bilo važno, u prvoj fazi infrastrukturno (prometnice, energetika), bolje povezati zemlje srednje i istočne Europe.