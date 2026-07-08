EU ponovno gura 'chat control' kroz stražnja vrata Parlamenta

Nakon što ga je Parlament odbio u ožujku, EPP je pronašao proceduralni trik kojim zakon o skeniranju poruka sada prolazi lakše nego ikad

Europski parlament ove je godine već jednom odbio kontroverzni zakon poznat kao 'chat control', koji tehnološkim tvrtkama dopušta skeniranje privatnih poruka u potrazi za materijalima o seksualnom zlostavljanju djece. No najveći klub u Parlamentu, Europska pučka stranka (EPP), sada je pronašla proceduralni manevar kojim isti prijedlog, bez ijedne suštinske izmjene, vraća na glasovanje u puno povoljnijim uvjetima za sebe.

Umjesto uobičajenog pravila da zakon prolazi ako dobije većinu glasova, ovoga puta primjenjuje se rijetko korišteno pravilo prema kojem tekst automatski prolazi osim ako ga apsolutna većina svih zastupnika, dakle najmanje 361, izričito odbije.

To praktički obrće teret dokazivanja, pa umjesto da pobornici moraju skupiti većinu za, protivnici sada moraju skupiti puno zahtjevniju apsolutnu većinu protiv. Kritičari to opisuju kao zaobilaženje demokratske odluke koju je Parlament već jednom donio, a čitava epizoda pokazuje koliko se pravila igre unutar EU institucija mogu mijenjati usred partije, ovisno o tome tko drži procesnu polugu.

Pravni okvir koji je dopuštao platformama poput WhatsAppa i Messengera da dobrovoljno odstupe od pravila o e-privatnosti radi otkrivanja CSAM materijala istekao je 3. travnja. Dok se pregovara o trajnom rješenju, Europska komisija predložila je privremeno produljenje te mjere, no Parlament ga je u ožujku odbio, uz 311 glasova protiv, 228 za i 92 suzdržana. Zastupnik Zelenih Ignazio Marino tada je poručila da se djeca štite pametnom provedbom zakona, a ne skeniranjem privatnih poruka milijuna nedužnih ljudi, nazvavši prijedlog oblikom masovnog nadzora.

Zanimljivo je da su zastupnici EPP-a u ožujku sami uglavnom glasovali protiv produljenja, no ne zbog načelnog protivljenja mjeri, već zbog amandmana koje su u tekst unijeli socijaldemokratska izvjestiteljica Birgit Sippel i drugi ljevičarski zastupnici s ciljem suženja opsega skeniranja. Čelnik EPP-a Manfred Weber htio je produljenje bez ikakvih izmjena, pa je pronašao način da to postigne zaobilazno. Prema izvorima upućenima u slučaj, EPP je 17. lipnja zatražio od predsjednice Parlamenta Roberte Metsole da ubrza privremeni dosje, a nijedan drugi klub tome se nije usprotivio. Već sutradan Metsola je na summitu EU-a pozvala čelnike da 'krenu dalje' sa zakonodavstvom, a države članice pristale su prošli tjedan vratiti privremenu mjeru u igru.

Verzija koju su usvojile države članice ne sadrži nikakve izmjene u odnosu na onu koju je Parlament već odbio, a omogućila bi pružateljima online usluga da do 2028. godine otkrivaju, prijavljuju i uklanjaju materijal o seksualnom zlostavljanju djece na internetu. Zastupnica Zelenih Markéta Gregorová upozorava da se time krši uobičajena praksa po kojoj, kad Parlament jednom odbije tekst, Vijeće prestaje s njim raditi, a Komisija ga povlači. Umjesto toga, kaže, zastupnici su sada prisiljeni na drugo glasovanje koje dovodi u pitanje samu bit demokratskog procesa, a odgovornost za to pripisuje EPP-u i njegovom nametanju vlastitih prioriteta neuobičajenim potezom.

Glasovanje o produljenju održat će se u četvrtak.