Kripto

USDT stablecoin pobjeđuje u plaćanjima, dok USDC dominira u DeFi-u

8. srpnja 2026.
Pritisak regulativne usklađenosti moći će izdržati samo najveći

Pritisak regulativne usklađenosti moći će izdržati samo najveći

foto Shutterstock
Domagoj Mataić
Domagoj Mataić
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Podaci tvrtke Dune pokazuju da je Tetherov USDT postao dominantni stablecoin za kriptovalute, dok Circleov USDC pokreće DeFi

Najveći svjetski stablecoini sve više postaju pravi financijski proizvodi, pri čemu Tetherov USDT i Circleov USDC igraju različite uloge u kripto ekosustavu umjesto da se izravno natječu.

Duneov izvještaj o digitalnoj imovini otkrio je da USDT uvelike dominira blockchain plaćanjima. Tijekom prve polovice 2026. godine, najveći stablecoin podmirio je oko 95 milijardi dolara u identificiranim trgovačkim plaćanjima, u usporedbi s 14 milijardi dolara za drugi najveći USDC. Također je činio otprilike 92 posto od 48 milijardi dolara volumena plaćanja između poduzeća. Na Tronu, najvećem USDT-ovom blockchainu, oko 93 posto ponude tokena drži se u običnim novčanicima, a ne na mjenjačnicama, što naglašava njegovu ulogu kao sredstva za plaćanje i doznake.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Tether#Usdt#Circle#Usdc#Genius Zakon#Clarity Zakon#Stablecoini#Kriptovalute#Blockchain#Defi
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right