USDT stablecoin pobjeđuje u plaćanjima, dok USDC dominira u DeFi-u

Podaci tvrtke Dune pokazuju da je Tetherov USDT postao dominantni stablecoin za kriptovalute, dok Circleov USDC pokreće DeFi

Najveći svjetski stablecoini sve više postaju pravi financijski proizvodi, pri čemu Tetherov USDT i Circleov USDC igraju različite uloge u kripto ekosustavu umjesto da se izravno natječu.

Duneov izvještaj o digitalnoj imovini otkrio je da USDT uvelike dominira blockchain plaćanjima. Tijekom prve polovice 2026. godine, najveći stablecoin podmirio je oko 95 milijardi dolara u identificiranim trgovačkim plaćanjima, u usporedbi s 14 milijardi dolara za drugi najveći USDC. Također je činio otprilike 92 posto od 48 milijardi dolara volumena plaćanja između poduzeća. Na Tronu, najvećem USDT-ovom blockchainu, oko 93 posto ponude tokena drži se u običnim novčanicima, a ne na mjenjačnicama, što naglašava njegovu ulogu kao sredstva za plaćanje i doznake.